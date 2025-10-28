Продуктова ІТ-компанія MacPaw представила Moonlock – застосунок для кібербезпеки, створений спеціально для користувачів macOS. Продукт забезпечує захист від шкідливого програмного забезпечення в реальному часі, безперервно сканує систему та блокує загрози навіть у фоновому режимі, повідомляє пресслужба компанії 28 жовтня.
Деталі
До функцій Moonlock входять:
- сканер шкідливого ПЗ для глибокої перевірки системи;
- VPN для захисту з’єднання в публічних мережах;
- Network Inspector для контролю передавання даних;
- інструменти для посилення нативних налаштувань безпеки macOS.
За словами засновника та CEO MacPaw Олександра Косована, Moonlock робить кібербезпеку простою й зрозумілою навіть для користувачів без технічних знань.
Над продуктом працювала команда Moonlock Lab, яка досліджує нові загрози для macOS. Застосунок уже доступний п’ятьма мовами, а українська версія з’явиться найближчим часом.
Moonlock можна придбати на сайті MacPaw – річна підписка коштує $54, доступний 7-денний безплатний період. Програма також входить до підписки Setapp.
Контекст
MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України. Флагманський продукт – CleanMyMac – софт для очищення ноутбуків MacBook. Застосунок генерував 80% виторгу компанії.
