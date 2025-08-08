Депозитарій Національного банку України 7 серпня почав повернення коштів клієнтам «Фрідом Фінанс Україна», повідомила пресслужба НБУ. Виплати отримають лише ті клієнти, які пройшли перевірку СБУ та не пов’язані з країною-агресором.

Деталі

Операції стали можливими після того, як 6 серпня НБУ отримав від НКЦПФР фінальний перелік верифікованих інвесторів. Повернення охоплює як цінні папери, так і виплати в національній та іноземній валютах.

З моменту запровадження санкцій проти «Фрідом Фінанс Україна» депозитарій НБУ обліковував належні депонентам облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик і грошові виплати.

Паралельно регулятор працював над змінами в законодавстві та нормативній базі, щоб забезпечити повернення активів усім інвесторам, які не мають стосунку до підсанкційних осіб та РФ, йдеться у повідомленні.

2 серпня набуло чинності рішення НКЦПФР, яким затверджено порядок повернення активів клієнтам підсанкційних учасників ринку. Заявку на переказ інвестор може подати через одну обрану депозитарну установу.

Після отримання такої заявки НБУ переводить всі зазначені у переліку активи на рахунки депозитарної установи для зарахування власнику.

Контекст

Брокерська компанія «Фрідом Фінанс», власником якої є казахстанський мільярдер із російським походженням Тимур Турлов, перебуває під санкціями РНБО понад два роки. Через це активи близько 13 000 українських клієнтів на суму понад 3,5 млрд грн залишаються заблокованими.

У серпні 2024 року деякі клієнти «Фрідом Фінанс» не змогли взяти участь у голосуванні за реструктуризацію держборгу, що спричинило збитки інвесторів приблизно на 160 млн грн.

13 січня президент Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про внесення змін до санкцій, уповноваживши НКЦПФР розблокувати активи клієнтів компанії.

25 липня НКЦПФР затвердила процедуру повернення активів клієнтам «Фрідом Фінанс» і направила її на державну реєстрацію. Цей порядок попередньо узгодив Національний банк України.