Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила порядок повернення активів клієнтам компанії «Фрідом фінанс» та одразу направила документ на державну реєстрацію. Напередодні цей порядок погодив Національний банк України (НБУ). Про це повідомила пресслужба НКЦПФР 25 липня.

Деталі

У комісії зазначили, що це останній нормативний крок перед запуском механізму повернення активів. Очікується, що після офіційної державної реєстрації, яка займе орієнтовно 10 днів, розпочнеться процес виплат клієнтам.

Згідно з повідомленням, затверджений порядок чітко визначає:

хто відповідає за повернення активів;

як підтверджується право клієнта на отримання виплат;

категорії осіб, які не включені до переліку отримувачів, та причини їх виключення.

НКЦПФР повідомила, що на початку наступного тижня «Фрідом фінанс» оприлюднить офіційну покрокову інструкцію для клієнтів, яка пояснить, що потрібно робити та куди звертатися для отримання активів. Крім того, буде фіналізовано перелік клієнтів, які підпадають під виплати.

Контекст

Брокерська компанія «Фрідом фінанс», що належить казахстанському мільярдеру з російським корінням Тимуру Турлову, перебуває під санкціями РНБО вже понад два роки. Унаслідок цього заблоковано активи майже 13 000 українських клієнтів на суму понад 3,5 млрд грн.

У серпні 2024 року частина клієнтів «Фрідом фінанс» не змогла проголосувати за реструктуризацію державного боргу, що призвело до збитків інвесторів на суму близько 160 млн грн.

13 січня президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо змін до персональних санкцій, надавши НКЦПФР повноваження для розблокування активів клієнтів «Фрідом фінанс».