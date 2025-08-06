Після майже трьох років очікування вкладники підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» можуть отримати кошти . Це стало можливим після тривалої перевірки клієнтів на звʼязки з Росією та підсанкційними особами. Як вкладникам отримати кошти?

Після трьох років очікування перші клієнти підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» (ФФ) почали подавати заявки на повернення активів, розповідає представник ініціативної групи інвесторів ФФ Максим Дибенко. У жовтні 2022-го РНБО наклала санкції на його власника, казахстанського мільярдера з російським корінням Тимура Турлова. З того часу активи 13 000 клієнтів компанії, через яку українці інвестували у державні облігації та інші цінні папери, були заблоковані.

Про процедуру з повернення активів 1 серпня повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Цьому передувала перевірка клієнтів ФФ на предмет звʼязків із підсанкційними особами чи країною-агресором. Регулятор закінчив цю процедуру наприкінці липня.