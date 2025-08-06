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Після майже трьох років очікування вкладники підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» можуть отримати кошти. Це стало можливим після тривалої перевірки клієнтів на звʼязки з Росією та підсанкційними особами. Як вкладникам отримати кошти?
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Після трьох років очікування перші клієнти підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» (ФФ) почали подавати заявки на повернення активів, розповідає представник ініціативної групи інвесторів ФФ Максим Дибенко. У жовтні 2022-го РНБО наклала санкції на його власника, казахстанського мільярдера з російським корінням Тимура Турлова. З того часу активи 13 000 клієнтів компанії, через яку українці інвестували у державні облігації та інші цінні папери, були заблоковані.
Про процедуру з повернення активів 1 серпня повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Цьому передувала перевірка клієнтів ФФ на предмет звʼязків із підсанкційними особами чи країною-агресором. Регулятор закінчив цю процедуру наприкінці липня.
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