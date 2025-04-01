НБУ скасував обмеження у 150 000 грн для переказів з карти на карту

Національний банк України скасував раніше впроваджене місячне обмеження у 150 000 грн для вихідних на переказів фізосіб з карти на карту. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Обмеження на карткові перекази також можуть встановлювати самі банки, що підписали відповідний меморандум . Чи залишаться ці обмеження чинними, поки незрозуміло. Підписала цей меморандум «абсолютна більшість» банків, вказує НБУ.

Ключові факти

Ці обмеження сприяли напрацюванню низки рішень, які мають мінімізувати використання платіжної інфраструктури для протиправної діяльності, пояснили в НБУ. Зокрема, ідеться про закон, що встановлює відповідальність за відповідні порушення, підписаний 44 банками та 2 платіжними системами меморандум щодо прозорості платіжних послуг тощо.

Минулого року НБУ фіксував аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб. На сьогодні він знизився, також припинилась тенденція до суттєвого збільшення відкриття банківських карток, яку регулятор фіксував у вересні-жовтні 2024-го. Тож з урахуванням цього НБУ скасовує обмеження для банків.

«Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів», – наголосили в НБУ.

При згадці меморандуму, підписаному банківськими асоціаціями, НБУ не уточнює, чи залишаються чинними його норми, адже в цьому документі також передбачені ліміти на карткові перекази. Зокрема, для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, це 50 000 грн, для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць (100 000 грн з 1 червня).

Контекст

Запровадження обмежень НБУ пояснював боротьбою з так званими «дропами». «Дропи» – це схема, в якій шахраї використовують велику кількість банківських карт, аби приховувати фіктивні платежі, що використовуються у сірому або чорному бізнесі. Їхній обсяг Нацбанк оцінював у 200 млрд грн на рік, а середню суму подібних операцій через одну картку-«дропа» – у 2–2,5 млн грн.

Обмеження для фізосіб мали стати тимчасовими, запевняли в Нацбанку, адже самі по собі вони не здатні подолати шахрайські схеми. Потрібні системні зміни, зокрема в законодавстві, пояснювали в НБУ. Крім ухвалення закону, що передбачає збільшення штрафів для порушників, та підписання банками меморандуму про покращення власних систем моніторингу, регулятор анонсував створення так званого реєстру дропів, в який мають потрапляти люди, що віддали свої особисті дані для шахрайських схем дропів.