Мета – «білі» доходи. Банки запроваджують нові ліміти на карткові перекази. Хто у зоні ризику та чи посилять перевірки для ФОПів – детальний експлейнер від НБУ

ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк (monobank) і Райффайзен Банк підписали меморандум про обмеження карткових переказів для фізосіб. З 1 лютого наступного року вони не мають перевищувати 150 000 грн з одного рахунку, а з червня – 100 000 грн. Друга частина документа стосується перевірок ФОПів. Як будуть працювати нові обмеження, які ще банки можуть до них долучитися та яких змін чекати ФОПам?

Наступного року банки вводять ліміти на карткові перекази. Поки меморандум підписали чотири банки – ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк (monobank) і Райффайзен Банк, але кількість учасників може зрости. «Охочих достатньо», – каже заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

З 1 лютого на карткові перекази будуть діяти ліміти у 150 000 грн, а з червня – 100 000 грн. Клієнтів з «білими» доходами обмеження не торкнуться, запевняє Олійник. Суворіші ліміти у 50 000 грн будуть запроваджені для «ризикових клієнтів». За даними НБУ, таких менше 1%.

Ліміти необхідні для посилення боротьби зі схемами з так звании дропами, які почали використовуватися не лише для уникнення оподаткування чи для нелегальних казино, а й для диверсійної діяльності, вважають у регуляторі. «З цим працюють СБУ та інші правоохоронні органи», – каже директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський.

Друга частина меморандуму присвячена перевіркам ФОПів. Якщо банки виявляють підозрілу діяльність з боку ФОПів, то передаватимуть інформацію до Державної служби фінансового моніторингу, каже директорка департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.

Як будуть працювати нові правила? Forbes Ukraine зустрівся з Дмитром Олійником, Андрієм Котюжинським і Анною Липською та детально розпитав про нововведення.