НБУ анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банки

Національний банк готує реєстр так званих дропів, розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine . Мета – боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку.

Ключові факти

Над створенням реєстру працює робоча група з представників ключових департаментів НБУ. Вони будуть працювати над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який далі розгляне правління регулятора, розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть, додав Олійник.

Коли законопроєкт про створення реєстру дропів подадуть до Верховної Ради та які клієнти до нього потраплять, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Контекст

Універсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 грудня підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів.

Згідно з меморандумом будуть встановлені ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн – із 1 червня.

Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.