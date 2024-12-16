НБУ анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банки

Національний банк готує реєстр так званих дропів, розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine. Мета – боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку.
Ключові факти
- Над створенням реєстру працює робоча група з представників ключових департаментів НБУ. Вони будуть працювати над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який далі розгляне правління регулятора, розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
- Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть, додав Олійник.
- Коли законопроєкт про створення реєстру дропів подадуть до Верховної Ради та які клієнти до нього потраплять, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
Контекст
Універсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 грудня підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів.
Згідно з меморандумом будуть встановлені ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн – із 1 червня.
Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.
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