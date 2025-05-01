НБУ виграв суд у співвласника ICU Пасенюка у Верховному Суді. Йдеться про арештовані активи Сбербанку і 580 млн грн премії

Верховний Суд став на бік Національного банку у спорі зі співвласником інвестгрупи ICU Макаром Пасенюком. Раніше НБУ домігся виключення Пасенюка з наглядової ради банку «Авангард» через отримання премії на 580 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Ключові факти

Пасенюк та інший співвласник ICU Костянтин Стеценко отримали від НБУ статус осіб, «що не відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності». Причина – премія на 580 млн грн, яку регулятор розцінив як сплату дивідендів.

У зв’язку цим банк «Авангард» виключив Стеценка і Пасенюка з наглядової ради банку «Авангард» . Обидва подали позови до суду, адже не погоджуються з рішенням НБУ.

. Обидва подали позови до суду, адже не погоджуються з рішенням НБУ. Перші дві інстанції Пасенюк виграв. «Позиція акціонерів послідовно підтверджувалася рішеннями судів декількох інстанцій, якими більшість рішень НБУ було скасовано та визнано неправомірними», – йдеться в заяві пресслужби ICU.

Однак Верховний Суд став на бік НБУ. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. «Та на стабільність та якість роботи банку та інших учасників групи ICU це судове рішення не впливає», – наголосили в пресслужбі групи.

На сьогодні сім з восьми позовів співвласників ICU ще перебувають у судах, їх розгляд триває, розповіли в пресслужбі інвестгрупи.

Контекст

Російський банк МРБ (дочка Сбєрбанку) ліквідували на початку вторгнення РФ. За рішенням РНБО його активи мали бути стягнені на користь держави. Та ОВДП російського банку на 9 млрд грн залишились на рахунках ICU в банку «Авангард», бо слідчий Подільського району Києва і прокурор вирішили, що ці ОВДП є речовим доказом у кримінальній справі, де фігурує МРБ.

Ці кошти «Авангард» вклав у депозитні сертифікати НБУ, заробивши 630 млн грн. З цих коштів банк виплатив премію Стеценку і Пасенюку, як членам наглядової ради банку. Розмір премії – 580 млн грн.

НБУ вирішив, що це фактично сплата дивідендів, що зараз законодавством заборонено. Регулятор зобов’язав «Авангард» виключити Стеценка і Пасенюка з наглядової ради, а також визнав їх такими, що не відповідають «кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності».

Банк та самі Стеценко і Пасенюк оскаржили рішення Нацбанку в суді. Детально про цей спір Forbes розповідав у репортажі із судового засідання.

Другим раундом суперечки держави з ICU став позов Кабміну проти цієї інвесткомпанії, «Авангарду» та Пасенюка і Стеценка з вимогою стягнути 2,18 млрд грн. Зокрема, 1,34 млрд грн як покриття інфляційних втрат, ще понад 200 млн грн як 3% річних за порушення строків перерахування ОВДП, а також згадані 630 млн грн, отримані банком від кладення у депозитні сертифікати. Згодом Кабмін зменшив суму вимоги до 1,32 млрд грн.

Але Господарський суд міста Києва та Шостий апеляційний господарський суд відмовились відкривати провадження за цим позовом. Верховний суд 4 червня скасував ці рішення і зобовʼязав Госпсуд Києва відкрити справу. Госпсуд відкрив справу, але 6 лютого 2025 року відмовив у задоволенні позову Кабміну, після чого той подав апеляційну скаргу.