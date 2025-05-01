НБУ виграв суд у співвласника ICU Пасенюка у Верховному Суді. Йдеться про арештовані активи Сбербанку і 580 млн грн премії

Верховний Суд став на бік Національного банку у спорі зі співвласником інвестгрупи ICU Макаром Пасенюком. Раніше НБУ домігся виключення Пасенюка з наглядової ради банку «Авангард» через отримання премії на 580 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключові факти
- Пасенюк та інший співвласник ICU Костянтин Стеценко отримали від НБУ статус осіб, «що не відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності». Причина – премія на 580 млн грн, яку регулятор розцінив як сплату дивідендів.
- У зв’язку цим банк «Авангард» виключив Стеценка і Пасенюка з наглядової ради банку «Авангард». Обидва подали позови до суду, адже не погоджуються з рішенням НБУ.
- Перші дві інстанції Пасенюк виграв. «Позиція акціонерів послідовно підтверджувалася рішеннями судів декількох інстанцій, якими більшість рішень НБУ було скасовано та визнано неправомірними», – йдеться в заяві пресслужби ICU.
- Однак Верховний Суд став на бік НБУ. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. «Та на стабільність та якість роботи банку та інших учасників групи ICU це судове рішення не впливає», – наголосили в пресслужбі групи.
- На сьогодні сім з восьми позовів співвласників ICU ще перебувають у судах, їх розгляд триває, розповіли в пресслужбі інвестгрупи.
Контекст
Російський банк МРБ (дочка Сбєрбанку) ліквідували на початку вторгнення РФ. За рішенням РНБО його активи мали бути стягнені на користь держави. Та ОВДП російського банку на 9 млрд грн залишились на рахунках ICU в банку «Авангард», бо слідчий Подільського району Києва і прокурор вирішили, що ці ОВДП є речовим доказом у кримінальній справі, де фігурує МРБ.
Ці кошти «Авангард» вклав у депозитні сертифікати НБУ, заробивши 630 млн грн. З цих коштів банк виплатив премію Стеценку і Пасенюку, як членам наглядової ради банку. Розмір премії – 580 млн грн.
НБУ вирішив, що це фактично сплата дивідендів, що зараз законодавством заборонено. Регулятор зобов’язав «Авангард» виключити Стеценка і Пасенюка з наглядової ради, а також визнав їх такими, що не відповідають «кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності».
Банк та самі Стеценко і Пасенюк оскаржили рішення Нацбанку в суді. Детально про цей спір Forbes розповідав у репортажі із судового засідання.
Другим раундом суперечки держави з ICU став позов Кабміну проти цієї інвесткомпанії, «Авангарду» та Пасенюка і Стеценка з вимогою стягнути 2,18 млрд грн. Зокрема, 1,34 млрд грн як покриття інфляційних втрат, ще понад 200 млн грн як 3% річних за порушення строків перерахування ОВДП, а також згадані 630 млн грн, отримані банком від кладення у депозитні сертифікати. Згодом Кабмін зменшив суму вимоги до 1,32 млрд грн.
Але Господарський суд міста Києва та Шостий апеляційний господарський суд відмовились відкривати провадження за цим позовом. Верховний суд 4 червня скасував ці рішення і зобовʼязав Госпсуд Києва відкрити справу. Госпсуд відкрив справу, але 6 лютого 2025 року відмовив у задоволенні позову Кабміну, після чого той подав апеляційну скаргу.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.