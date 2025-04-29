Продати або втратити банк. НБУ визнав небездоганною ділову репутацію Петра Порошенка. Чому та що йому тепер загрожує

Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Петра Порошенка, що загрожує пʼятому президенту втратою свого банку МІБ. Чому санкції РНБО можуть змусити лідера «Євросолідарності» продати банк і водночас заблокувати цей процес?