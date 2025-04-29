Продати або втратити банк. НБУ визнав небездоганною ділову репутацію Петра Порошенка. Чому та що йому тепер загрожує

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Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Петра Порошенка, що загрожує пʼятому президенту втратою свого банку МІБ. Чому санкції РНБО можуть змусити лідера «Євросолідарності» продати банк і водночас заблокувати цей процес?
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