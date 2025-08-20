Підписка від 49 грн
Нічні перевезення. Bolt, Uklon та Uber пропонують Києву врахувати досвід Львова

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Керівники онлайн-сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка, очільника КМВА Тимура Ткаченка та голови Нацполіції Івана Вигівського з пропозицією запровадити механізм нічних перевезень, орієнтуючись на досвід Львова. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на лист, що є у розпорядженні агентства. 

  • Компанії запропонували або адаптувати львівську модель для Києва, або розробити новий вдосконалений механізм. За їхніми словами, цифрові платформи у Львові змогли відновити роботу таксі у нічний час завдяки погодженому з міською владою механізму, який «працює належно та приносить користь усім сторонам».
  • Сервіси наголошують, що останнім часом у ЗМІ з’являються повідомлення про перевезення пасажирів у «тіньовому режимі». Це створює невизначеність для водіїв і пасажирів, позбавляє місто контролю та надходжень до бюджету і не розв’язує проблему нічних перевезень для тих, хто справді цього потребує, йдеться у листі.

Контекст

Uklon був єдиним сервісом райдхейлінгу, який здійснював поїздки в комендантську годину під час повномасштабного вторгнення. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Водночас порушення комендантської години в компанії заперечували. У березні 2024-го компанія обмежила роботу сервісу в комендантську годину після отриманого компанією звернення Патрульної поліції Києва. 

У серпні минулого року в інтерв’ю Forbes СЕО Uklon Сергій Гришков заявляв, що сервіс може відновити поїздки під час комендантської години. 

У жовтні 2024-го Uklon та Bolt відновили роботу під час комендантської години у Львові. Водії могли надавати послуги лише за наявності дозволів від місцевої влади. У серпні 2025 року очільник КМВА Ткаченко зазначав про проблеми з видачею перепусток для пересування столицею в комендантську годину, яка діє з півночі до 5:00.

