Німеччина надасть додаткові кошти ініціативі PURL для закупівлі американської зброї Україні. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише DPA .

Деталі

Після зустрічі з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас Пісторіус зазначив, що Німеччина планує виділити щонайменше €150 млн на цю програму.

Міністр також наголосив, що Володимир Путін свідомо прагне зробити зиму для України максимально важкою, аби зламати волю українців до опору.

Контекст

14 липня США та НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає постачання американського озброєння Україні за рахунок коштів європейських держав. У рамках цієї програми Україна складає перелік найважливішого обладнання, необхідного для фронту. Механізм PURL покликаний прискорити передачу західної зброї Збройним силам України: країни НАТО або купують американські системи, або надають аналогічні з власних запасів для швидкої підтримки української армії.

У межах PURL союзники вже спрямували $2 млрд на закупівлю озброєнь для протистояння російським військам. Нідерланди першими виділили €500 млн на пакет допомоги. Данія, Норвегія та Швеція спільно внесли ще $500 млн, а Німеччина приєдналася з аналогічною сумою, ставши третім учасником.

Люксембург готується долучитися до PURL і шукає партнерів для спільних закупівель на $500 млн. Латвія планує внести €5 млн у 2025 році. Загалом західні союзники мають на меті надати Україні військову допомогу на $10 млрд через цю ініціативу.