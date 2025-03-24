Німецька SAP стала найдорожчою компанією в Європі, обійшовши данського фармгіганта Novo Nordisk

Німецький техногігант SAP став найдорожчою компанією в Європі, обійшовши данську фармкомпанію Novo Nordisk. Ринкова капіталізація SAP перевищила €312 млрд завдяки зростанню акцій та успіхам у хмарних технологіях і штучному інтелекті, пише FT.
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Деталі
- Акції SAP 24 березня зросли на 0,6%, тоді як акції Novo Nordisk упали на 2,4%. За останній рік цінні папери німецької компанії подорожчали більш ніж на 40%.
- Інвестори підтримують перехід SAP на хмарні сервіси та її нові продукти зі штучним інтелектом. Один із них, представлений минулого місяця, дозволяє клієнтам аналізувати дані через розумних агентів.
- Аналітики прогнозують, що хмарний дохід SAP цього року зросте на 29%, а загальний дохід компанії сягне €38,5 млрд.
- Натомість Novo Nordisk втратила половину вартості з літа через невдалі випробування нового препарату від ожиріння CagriSema.
Контекст
SAP, заснована в 1972 році в німецькому Вальдорфі, обігнала не лише Novo Nordisk, а й голландську ASML, ставши найбільшою технологічною компанією Європи. Її успіх підтримує зростання франкфуртського індексу Dax, який зараз випереджає багато світових ринків.
Вага SAP в індексі неодноразово перевищувала ліміт у 15%, що змусило Deutsche Börse минулого місяця запровадити нову версію індексу без обмежень. Компанія займає ключову позицію в німецькій економіці, перевершуючи навіть автогігантів Volkswagen і Mercedes-Benz.
Novo Nordisk, яка протягом останніх двох років змагалася з французькою групою люксових брендів LVMH за перше місце, цього місяця опублікувала чергові невтішні результати випробувань CagriSema – потенційного наступника препаратів Ozempic і Wegovy. Невизначеність із продуктовою лінійкою ускладнює успіх компанії, чиї продажі існуючих препаратів проти ожиріння минулого року зросли більш ніж на 50%.
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