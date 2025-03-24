Німецька SAP стала найдорожчою компанією в Європі, обійшовши данського фармгіганта Novo Nordisk

Німецький техногігант SAP став найдорожчою компанією в Європі, обійшовши данську фармкомпанію Novo Nordisk. Ринкова капіталізація SAP перевищила €312 млрд завдяки зростанню акцій та успіхам у хмарних технологіях і штучному інтелекті, пише FT .

Деталі

Акції SAP 24 березня зросли на 0,6%, тоді як акції Novo Nordisk упали на 2,4%. За останній рік цінні папери німецької компанії подорожчали більш ніж на 40%.

Інвестори підтримують перехід SAP на хмарні сервіси та її нові продукти зі штучним інтелектом. Один із них, представлений минулого місяця, дозволяє клієнтам аналізувати дані через розумних агентів.

Аналітики прогнозують, що хмарний дохід SAP цього року зросте на 29%, а загальний дохід компанії сягне €38,5 млрд.

Натомість Novo Nordisk втратила половину вартості з літа через невдалі випробування нового препарату від ожиріння CagriSema.

Контекст

SAP, заснована в 1972 році в німецькому Вальдорфі, обігнала не лише Novo Nordisk, а й голландську ASML, ставши найбільшою технологічною компанією Європи. Її успіх підтримує зростання франкфуртського індексу Dax, який зараз випереджає багато світових ринків.

Вага SAP в індексі неодноразово перевищувала ліміт у 15%, що змусило Deutsche Börse минулого місяця запровадити нову версію індексу без обмежень. Компанія займає ключову позицію в німецькій економіці, перевершуючи навіть автогігантів Volkswagen і Mercedes-Benz.

Novo Nordisk, яка протягом останніх двох років змагалася з французькою групою люксових брендів LVMH за перше місце, цього місяця опублікувала чергові невтішні результати випробувань CagriSema – потенційного наступника препаратів Ozempic і Wegovy. Невизначеність із продуктовою лінійкою ускладнює успіх компанії, чиї продажі існуючих препаратів проти ожиріння минулого року зросли більш ніж на 50%.