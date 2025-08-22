Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи на розподіл для низки компаній-операторів систем розподілу з 1 вересня. Рішення планується прийняти на засіданні 26 серпня, йдеться на сайті регулятора. Головна передумова – необхідність у погашенні боргів перед оператором системи передачі «Укренерго» та підготовка до опалювального сезону.

Деталі

Тарифи на послуги з розподілу для споживачів першого класу напруги планується збільшити в середньому на 14%, для другого класу напруги – на 23%, порахувало ExPro.

Найбільше можуть зрости тарифи для таких ОСР, як «Рівнеобленерго», «Кіровоградобленерго» та Хмельницькобленерго». Найменше – для «Чернігівобленерго», «Черкасиобленерго» та «Львівобленерго».

З 1 жовтня планується переглянути тарифи на розподіл для компаній, які працюють у прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про «Запоріжжяобленерго», «Миколаївобленерго», «Сумиобленерго», «Харківобленерго» та ПЕЕМ ЦЕК. На засіданні 26 серпня Регулятор планує схвалити відповідні проєкти постанов.

«Перегляд тарифу, де закладено пріоритетне погашення боргів перед Укренерго, це крок до пришвидшення підготовки до осінньо-зимового періоду. Таке рішення зменшить взаємне боргове навантаження (ОСР – «Укренерго» – Генерація), а також дасть змогу підготувати необхідну номенклатуру аварійних запасів на випадок ворожих обстрілів», — прокоментував для ExPro Олександр Баранюк, виконавчий директор ГС «Розумні електромережі України».

За його словами, очікуване підняття тарифів це лише відновлення того рівня тарифів, який Регулятор мав затвердити ОСР-ам ще на 2024 рік, адже розрахунки які туди закладалися це результати перевірок діяльності цих компаній у 2021-2023 роках, де зафіксовано значні дефіцити.

Контекст

Підвищення тарифів на розподіл електроенергії матиме обмежений вплив на населення, але збільшить витрати для бізнесу, що може призвести до зростання цін на товари та послуги.

За даними регулятора, на червень заборгованість обленерго перед «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн, за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління – 3,8 млрд грн, а борг ОСР на балансуючому ринку – понад 14 млрд грн. Сумарно борг операторів систем розподілу перед «Укренерго» перевищує 20 млрд грн.