Максимально дозволений рівень цін на електроенергію в години вечірнього піку підвищиться в 1,67 раза з 31 липня. Відповідне рішення ухвалила 25 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Деталі

Ціни зростуть лише в одному часовому проміжку доби: з 17:00 до 23:00.

На ринку «на добу наперед» (РДН) та «внутрішньодобовому ринку» (ВДР) ціни виростуть з 9000 грн до 15 000 грн за МВт⋅год; на балансуючому ринку – з 10 000 грн до 16 000 грн за МВт⋅год.

Побутових споживачів зміна ціни на електроенергію не торкнеться безпосередньо, оскільки в Україні діє єдиний тариф для населення: 4,32 грн/кВт⋅год.

Підвищення прайс-кепів насамперед стосується промислових споживачів (бізнесу), оскільки тарифи для населення в Україні регулюються державою (ПСО – покладання спеціальних обов’язків) і залишаються фіксованими. Водночас це підвищення може мати непрямий вплив. Вищі витрати бізнесу на електроенергію можуть призвести до зростання цін на товари та послуги, що потенційно вплине на населення через інфляцію.

Контекст

Головна мета підвищення цінової стелі – покриття дефіциту електроенергії через імпорт, вважає директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

При цьому на початку липня збільшено максимальну потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС: із 650 МВт до 900 МВт.

У червні 2025 року ціна на електроенергію досягала стелі лише у 13% годин за добу, в липні – 16% годин, каже Омельченко. За його прогнозом, у серпні вечірня вартість електроенергії досягатиме цінової стелі не більше ніж у 25% годин.