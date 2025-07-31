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Виграють ДТЕК, «Центренерго» і «Укргідроенерго». В Україні зросла гранична ціна на електроенергію для бізнесу. Яка мета і коли знімуть обмеження?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

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Ціни на електроенергію /Shutterstock

Прайскепи на електроенергію мають скасувати в Україні до кінця 2027-го. Фото Shutterstock

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З 31 липня стеля цін на електроенергію у вечірні години зросла більш як у 1,5 раза. Хто на цьому заробить найбільше і коли обмеження цін мають скасувати? 

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 25 липня збільшила максимально дозволений рівень цін на електроенергію (прайскепи) в години вечірнього піку споживання на 66% на основному ринку («на добу наперед») – до 15 000 грн за МВт⋅год, і на 60% – на допоміжному ринку («балансуючому») – до 16 000 грн за МВт⋅год.

Зміни набирають чинності 31 липня. 

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