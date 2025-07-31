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З 31 липня стеля цін на електроенергію у вечірні години зросла більш як у 1,5 раза. Хто на цьому заробить найбільше і коли обмеження цін мають скасувати?
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 25 липня збільшила максимально дозволений рівень цін на електроенергію (прайскепи) в години вечірнього піку споживання на 66% на основному ринку («на добу наперед») – до 15 000 грн за МВт⋅год, і на 60% – на допоміжному ринку («балансуючому») – до 16 000 грн за МВт⋅год.
Зміни набирають чинності 31 липня.
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