Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за дослідження одного з механізмів регулювання імунної системи. Про це йдеться у пресрелізі комітету.

Деталі

Нагороду отримали Мері Бранков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі «за дослідження периферичної імунологічної толерантності».

«Їхні відкриття стали вирішальними для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми маємо серйозні аутоімунні захворювання», – заявив голова Нобелівського комітету Олле Кампе.

У 1995 році Шимон Сакагучі відкрив новий тип імунних клітин, що захищають організм від аутоімунних захворювань. Тоді вважали, що імунна толерантність формується лише шляхом знищення шкідливих клітин у загрудинній залозі, але його відкриття довело: імунна система складніша.

У 2001 році Мері Бранков і Фред Рамсделл зʼясували, що схильність певного штаму мишей до аутоімунних хвороб пов’язана з мутацією гена Foxp3. Вони також встановили, що аналогічна мутація в людей спричиняє тяжке захворювання IPEX.

Через два роки Сакагучі показав, що Foxp3 контролює розвиток відкритих ним клітин – регуляторних Т-клітин, які стримують імунну реакцію та запобігають атаці власних тканин.

Ці відкриття започаткували вивчення периферичної толерантності й дали поштовх до створення нових методів лікування аутоімунних хвороб, раку та вдосконалення трансплантації. Деякі з них уже проходять клінічні випробування.

Торік премія була присуджена Віктору Ембросу та Гері Равкуну за «відкриття мікроРНК та дослідження їхньої ролі у пост-транскрипційному регулюванні експресії генів».

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за дослідження імунітету.Фото: nobelprizemedicine.org

Контекст

Оголошення лауреата премії у галузі медицини та фізіології традиційно відкриває Нобелівський тиждень. 7 жовтня оголосять, хто отримав премію з фізики, 8 жовтня – з хімії, 9 жовтня – з літератури, а 10 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру. Володар премії з економіки памʼяті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року, стане відомим 13 жовтня.

У кожній категорії грошова частина Нобелівської премії складає 11 млн шведських крон( близько $1,17 млн).

Вручення нагороди відбудеться 10 грудня у день смерті Альфреда Нобеля.