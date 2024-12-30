Помер колишній президент США та лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер. Йому було 100 років

Джиммі Картер, 39-й президент США, який згодом отримав Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність, помер у віці 100 років у неділю, 29 грудня, пише Reuters .

Ключові факти

За даними заснованої ним правозахисної організації Центр Картера, він помер у неділю у себе вдома в Плейнсі, штат Джорджія, в оточенні сімʼї.

Його смерть настала через рік після того, як у листопаді 2023-го померла його дружина Розалін Картер, з якою він прожив 77 років.

В останні роки Картер зіткнувся з низкою проблем зі здоровʼям, включаючи меланому, яка поширилася на печінку та мозок. Картер вирішив звернутися за допомогою до хоспісу у лютому 2023 року замість того, щоб пройти додаткове медичне втручання.

«Мій батько був героєм не тільки для мене, а й для всіх, хто вірить у мир, права людини та безкорисливе кохання», – заявив Чіп Картер, син колишнього президента.

Президент США Джо Байден розпорядився оголосити 9 січня на всій території Сполучених Штатів днем ​​національної жалоби, йдеться в заяві Білого дому. «Я закликаю американський народ зібратися цього дня у своїх місцях поклоніння, щоб віддати шану памʼяті президента Джеймса Ерла Картера», – сказав Байден.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що «проблеми, з якими зіткнувся Джиммі на посту президента, припали на поворотний момент для нашої країни, і він зробив усе, що було в його силах, щоб покращити життя всіх американців. За це ми всі маємо йому бути вдячними».

Картера буде поховано на приватній церемонії в невеликому містечку – приблизно за 240 км на південь від Атланти – після державного похорону у Вашингтоні та публічного заходу в Атланті.

Контекст

Картер, демократ, став президентом у січні 1977 року після перемоги над чинним президентом-республіканцем Джеральдом Фордом на виборах 1976-го.

Картер балотувався на переобрання у 1980 році, але був зметений з посади великою перевагою голосів, оскільки виборці вітали республіканського суперника Рональда Рейгана, колишнього актора та губернатора Каліфорнії.

Картер прожив довше за будь-якого президента США і, залишивши Білий дім, заслужив репутацію відданого гуманіста.

Він протягом десятиліть енергійно працював над гуманітарними питаннями. У 2002 році він був удостоєний Нобелівської премії миру на знак визнання його «невпинних зусиль щодо пошуку мирних рішень міжнародних конфліктів, просування демократії та прав людини, а також сприяння економічному та соціальному розвитку».