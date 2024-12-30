Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Помер колишній президент США та лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер. Йому було 100 років

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Джиммі Картер, 39-й президент США, який згодом отримав Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність, помер у віці 100 років у неділю, 29 грудня, пише Reuters.

Ключові факти

  • За даними заснованої ним правозахисної організації Центр Картера, він помер у неділю у себе вдома в Плейнсі, штат Джорджія, в оточенні сімʼї.
  • Його смерть настала через рік після того, як у листопаді 2023-го померла його дружина Розалін Картер, з якою він прожив 77 років.
  • В останні роки Картер зіткнувся з низкою проблем зі здоровʼям, включаючи меланому, яка поширилася на печінку та мозок. Картер вирішив звернутися за допомогою до хоспісу у лютому 2023 року замість того, щоб пройти додаткове медичне втручання. 
  • «Мій батько був героєм не тільки для мене, а й для всіх, хто вірить у мир, права людини та безкорисливе кохання», – заявив Чіп Картер, син колишнього президента.
  • Президент США Джо Байден розпорядився оголосити 9 січня на всій території Сполучених Штатів днем ​​національної жалоби, йдеться в заяві Білого дому. «Я закликаю американський народ зібратися цього дня у своїх місцях поклоніння, щоб віддати шану памʼяті президента Джеймса Ерла Картера», – сказав Байден.
  • Обраний президент США Дональд Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що «проблеми, з якими зіткнувся Джиммі на посту президента, припали на поворотний момент для нашої країни, і він зробив усе, що було в його силах, щоб покращити життя всіх американців. За це ми всі маємо йому бути вдячними».
  • Картера буде поховано на приватній церемонії в невеликому містечку – приблизно за 240 км на південь від Атланти – після державного похорону у Вашингтоні та публічного заходу в Атланті.

Контекст

Картер, демократ, став президентом у січні 1977 року після перемоги над чинним президентом-республіканцем Джеральдом Фордом на виборах 1976-го. 

Картер балотувався на переобрання у 1980 році, але був зметений з посади великою перевагою голосів, оскільки виборці вітали республіканського суперника Рональда Рейгана, колишнього актора та губернатора Каліфорнії.

Картер прожив довше за будь-якого президента США і, залишивши Білий дім, заслужив репутацію відданого гуманіста. 

Він протягом десятиліть енергійно працював над гуманітарними питаннями. У 2002 році він був удостоєний Нобелівської премії миру на знак визнання його «невпинних зусиль щодо пошуку мирних рішень міжнародних конфліктів, просування демократії та прав людини, а також сприяння економічному та соціальному розвитку».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні