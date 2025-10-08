Нобелівський комітет 8 жовтня оголосив лауреатів премії з хімії: нагороду присудили Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону та Омару Ягхі «за розробку металоорганічних каркасних структур». Про це йдеться у пресрелізі комітету.

Деталі

Металоорганічні каркаси (MOF) – це нова форма молекулярної архітектури, що відкрила шлях до створення матеріалів із надзвичайно великими внутрішніми порожнинами.

Ці кристалічні структури, де іони металів виконують роль «кутових каменів», з’єднані довгими органічними молекулами. У результаті виникають стабільні пористі матеріали, здатні пропускати або зберігати різні гази й рідини.

Металоорганічні каркаси можуть використовуватися для вилучення води з пустельного повітря, уловлювання вуглекислого газу, зберігання токсичних речовин або каталізу хімічних реакцій.

Контекст

Перші експерименти з такими структурами у 1989 році провів австралійський хімік Річард Робсон, проте його матеріали виявилися нестійкими. Згодом японський науковець Сусуму Кітагава та американо-йорданський дослідник Омар Ягхі незалежно один від одного зробили серію відкриттів, які заклали надійну основу для розвитку цієї галузі.

Кітагава довів, що гази можуть вільно проходити крізь конструкції MOF, а Ягхі створив стабільну та керовано модифіковану версію матеріалу.

Сьогодні на основі їхніх ідей синтезовано десятки тисяч різновидів MOF, серед можливих застосувань яких – очищення води від ПФАС, розкладання фармацевтичних сполук у довкіллі, уловлювання викидів СО2 та отримання питної води в посушливих регіонах.