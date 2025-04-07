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Норвегія виділить $450 млн на артилерійські боєприпаси для України

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Норвегія виділяє 5 млрд норвезьких крон ($454 млн) на артилерійські боєприпаси для України, йдеться в заяві уряду 7 квітня. В норвезькому уряді заявили, що Україна має гостру необхідність у такому типі підтримки, і європейські країни працюють разом, щоб задовольнити цю потребу.

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Ключові факти

  • Зокрема, 4 млрд норвезьких крон із виділених коштів підуть на чеську ініціативу з великокаліберних боєприпасів, до якої Норвегія також зробила свій внесок у 2024 році. Фінансування з боку Норвегії допоможе збільшити обсяг та підвищити передбачуваність постачання артилерійських боєприпасів у 2025 році.
  • Ще 1 млрд норвезьких крон спрямують Європейському фонду миру (EPF). У рамках EPF ЄС надає військову підтримку Україні, приділяючи особливу увагу артилерійським боєприпасам, протиповітряній обороні та закупівлям української оборонної промисловості. Фінансування від Норвегії буде використано на артилерійські боєприпаси.
  • «Україні необхідні стабільні поставки артилерійських снарядів, щоб продовжувати боротьбу за свободу проти російських сил, які вторглися. Для Норвегії важливо зробити свій внесок у зусилля щодо поповнення запасів боєприпасів України», – заявив премʼєр-міністр Йонас Гар Стере.
  • За його словами, Норвегія зміцнює співпрацю з ЄС, щоб постачати Україні, серед іншого, більше артилерійських боєприпасів. 

Контекст

Нове фінансування від Норвегії є частиною нещодавно оголошеного збільшення норвезької підтримки України на 50 млрд норвезьких крон у 2025 році. Це збільшення підтримки відповідає угоді, досягнутій між усіма політичними партіями та урядом Норвегії у березні цього року. 

Раніше Норвегія фінансувала закупівлю артилерійських боєприпасів для України та закупівлю у норвезької промисловості у співпраці з іншими країнами Північної Європи. Раніше Норвегія також пожертвувала артилерійські снаряди із запасів Збройних сил Норвегії та поділилася норвезькими оборонними технологіями з Україною для сприяння ліцензійному виробництву цього боєприпасів в Україні.

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