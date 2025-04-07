Норвегія виділить $450 млн на артилерійські боєприпаси для України

Норвегія виділяє 5 млрд норвезьких крон ($454 млн) на артилерійські боєприпаси для України, йдеться в заяві уряду 7 квітня. В норвезькому уряді заявили, що Україна має гостру необхідність у такому типі підтримки, і європейські країни працюють разом, щоб задовольнити цю потребу.

Ключові факти

Зокрема, 4 млрд норвезьких крон із виділених коштів підуть на чеську ініціативу з великокаліберних боєприпасів, до якої Норвегія також зробила свій внесок у 2024 році. Фінансування з боку Норвегії допоможе збільшити обсяг та підвищити передбачуваність постачання артилерійських боєприпасів у 2025 році.

Ще 1 млрд норвезьких крон спрямують Європейському фонду миру (EPF). У рамках EPF ЄС надає військову підтримку Україні, приділяючи особливу увагу артилерійським боєприпасам, протиповітряній обороні та закупівлям української оборонної промисловості. Фінансування від Норвегії буде використано на артилерійські боєприпаси.

«Україні необхідні стабільні поставки артилерійських снарядів, щоб продовжувати боротьбу за свободу проти російських сил, які вторглися. Для Норвегії важливо зробити свій внесок у зусилля щодо поповнення запасів боєприпасів України», – заявив премʼєр-міністр Йонас Гар Стере.

За його словами, Норвегія зміцнює співпрацю з ЄС, щоб постачати Україні, серед іншого, більше артилерійських боєприпасів.

Контекст

Нове фінансування від Норвегії є частиною нещодавно оголошеного збільшення норвезької підтримки України на 50 млрд норвезьких крон у 2025 році. Це збільшення підтримки відповідає угоді, досягнутій між усіма політичними партіями та урядом Норвегії у березні цього року.

Раніше Норвегія фінансувала закупівлю артилерійських боєприпасів для України та закупівлю у норвезької промисловості у співпраці з іншими країнами Північної Європи. Раніше Норвегія також пожертвувала артилерійські снаряди із запасів Збройних сил Норвегії та поділилася норвезькими оборонними технологіями з Україною для сприяння ліцензійному виробництву цього боєприпасів в Україні.