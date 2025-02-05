Україна та Чехія спільно вироблятимуть гвинтівки у межах «данської моделі»

Україна запускає нові спільні проєкти з Чехією, які посилять українських воїнів на фронті, зокрема виробництво гвинтівок. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров 5 лютого після зустрічі з делегацією Міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) Міноборони Чехїі у супроводі провідних чеських оборонних компаній.

Ключові факти

Один із нових спільних проєктів – виробництво гвинтівок у межах данської моделі фінансування.

«Частина цієї зброї вже виготовляється у Чехії, а щодо іншої – ведемо переговори про локалізацію виробництва в Україні», – повідомив міністр оборони.

Умєров нагадав, що Україна має продуктивний досвід співпраці з AMOS. Тож під час переговорів сторони зосередилися на таких напрямах: виробництво та постачання боєприпасів великого калібру, обмін військовими технологіями, розвиток промислової кооперації між Україною та Чехією.

Контекст

У квітні 2024 року Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України.

Таким чином було започатковано новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву «‎данської моделі». Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії. Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів.

У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024-му Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн. Данія вже зарезервувала €135 млн для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 році.

У межах ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom у 2024-му було залучено понад $1,5 млрд в оборонну промисловість України. Більшість виділених коштів припадає на останній квартал року.

До проєкту долучилося девʼять країн, зокрема Данія, Канада, Нідерланди, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, США та Європейський союз. Держави фінансували ініціативу як з власних бюджетів, так і за рахунок заморожених російських активів.