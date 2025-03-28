Чехія готова поставити Україні 1,5 млн снарядів у 2025 році

Чеська ініціатива з надання Україні боєприпасів може забезпечити постачання ще 1,5 млн артилерійських снарядів у 2025 році, стільки ж, як і минулого року. Про це заявив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, пише The Guardian 28 березня.

Деталі

Ініціатива була започаткована минулого року і фінансується низкою країн-членів Альянсу.

У 2024 році, за даними Міноборони Чехії, було передано 500 000 снарядів калібру 155 мм, сумісних із гарматами НАТО, які постачають західні союзники. Водночас ініціатива також забезпечує снаряди калібру 152 мм для пострадянської техніки України.

Контекст

У лютому 2024 року європейські країни почали збирати $1,5 млрд для закупівлі артилерійських снарядів для України за межами ЄС, а Чехія стала головним організатором цього проєкту. Президент Петр Павел на Мюнхенській конференції заявив, що Прага виявила в одній із країн понад 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 000 снарядів калібру 122 мм.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський додав, що план закупівлі 800 000 снарядів може зрости до 1,5 млн, хоча постачання ускладнене через подорожчання боєприпасів і погіршення їхньої якості.

Наприкінці січня 2025 року Чехія запропонувала нову ініціативу для забезпечення України боєприпасами.