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Норвегія з країнами Балтії профінансують бригаду для України на €830 млн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Норвегія разом із Литвою, Латвією та Естонією підготують бригаду для Сил оборони України, виділивши на це 10 млрд норвезьких крон (€830 млн). Про це повідомило Міноборони Норвегії.

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Деталі 

  • Міністр оборони Торе Сандвік наголосив на необхідності посилення підтримки України у політичній, економічній та військовій сферах. Допомога включає постачання техніки, боєприпасів, підтримку збройної промисловості та навчання українських військових. 
  • Бригаду сформують із наявних підрозділів, забезпечивши її різноманітним озброєнням для створення повноцінної бойової одиниці.
  • Крім того, Норвегія долучилася до Коаліції безпілотників і підписала меморандум про приєднання до Коаліції з радіоелектронної боротьби.

Контекст 

11 квітня відбулася 27-ма зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» під головуванням Німеччини та Великої Британії. Близько 50 країн обговорили додаткову допомогу Україні.

Велика Британія та Норвегія пообіцяли £450 млн ($580 млн) на постачання сотень тисяч безпілотників. Нідерланди нададуть €150 млн для посилення української ППО. Німеччина анонсувала новий пакет, що включає чотири системи IRIS-T та 100 000 артилерійських снарядів.

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