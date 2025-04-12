Норвегія з країнами Балтії профінансують бригаду для України на €830 млн

Норвегія разом із Литвою, Латвією та Естонією підготують бригаду для Сил оборони України, виділивши на це 10 млрд норвезьких крон (€830 млн). Про це повідомило Міноборони Норвегії.

Деталі

Міністр оборони Торе Сандвік наголосив на необхідності посилення підтримки України у політичній, економічній та військовій сферах. Допомога включає постачання техніки, боєприпасів, підтримку збройної промисловості та навчання українських військових.

Бригаду сформують із наявних підрозділів, забезпечивши її різноманітним озброєнням для створення повноцінної бойової одиниці.

Крім того, Норвегія долучилася до Коаліції безпілотників і підписала меморандум про приєднання до Коаліції з радіоелектронної боротьби.

Контекст

11 квітня відбулася 27-ма зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» під головуванням Німеччини та Великої Британії. Близько 50 країн обговорили додаткову допомогу Україні.

Велика Британія та Норвегія пообіцяли £450 млн ($580 млн) на постачання сотень тисяч безпілотників. Нідерланди нададуть €150 млн для посилення української ППО. Німеччина анонсувала новий пакет, що включає чотири системи IRIS-T та 100 000 артилерійських снарядів.