Норвегія з країнами Балтії профінансують бригаду для України на €830 млн

Норвегія разом із Литвою, Латвією та Естонією підготують бригаду для Сил оборони України, виділивши на це 10 млрд норвезьких крон (€830 млн). Про це повідомило Міноборони Норвегії.
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Деталі
- Міністр оборони Торе Сандвік наголосив на необхідності посилення підтримки України у політичній, економічній та військовій сферах. Допомога включає постачання техніки, боєприпасів, підтримку збройної промисловості та навчання українських військових.
- Бригаду сформують із наявних підрозділів, забезпечивши її різноманітним озброєнням для створення повноцінної бойової одиниці.
- Крім того, Норвегія долучилася до Коаліції безпілотників і підписала меморандум про приєднання до Коаліції з радіоелектронної боротьби.
Контекст
11 квітня відбулася 27-ма зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» під головуванням Німеччини та Великої Британії. Близько 50 країн обговорили додаткову допомогу Україні.
Велика Британія та Норвегія пообіцяли £450 млн ($580 млн) на постачання сотень тисяч безпілотників. Нідерланди нададуть €150 млн для посилення української ППО. Німеччина анонсувала новий пакет, що включає чотири системи IRIS-T та 100 000 артилерійських снарядів.
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