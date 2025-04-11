Зустріч «Рамштайн». Велика Британія та Норвегія виділять $580 млн на дрони, Нідерланди – €150 млн на ППО

Велика Британія та Норвегія допоможуть профінансувати постачання сотень тисяч безпілотників в Україну, заявило Міністерство оборони Великої Британії. Дві країни представлять спільний пакет у розмірі 450 млн фунтів стерлінгів ($580 млн) із існуючих фондів на зустрічі у Брюсселі 11 квітня.

Ключові факти

Пакет від Великої Британії та Норвегії допоможе профінансувати «швидку» доставку безпілотників для атаки цілей та скидання вибухівки на російські позиції, а також радіолокаційні системи й протитанкові міни, заявило Міністерство оборони, пише Bloomberg. Типи безпілотників, які будуть доставлені на лінію фронту України, закуповуватимуться у британських та українських постачальників.

допоможе профінансувати «швидку» доставку безпілотників для атаки цілей та скидання вибухівки на російські позиції, а також радіолокаційні системи й протитанкові міни, заявило Міністерство оборони, пише Bloomberg. Типи безпілотників, які будуть доставлені на лінію фронту України, закуповуватимуться у британських та українських постачальників. Пакет також допоможе фінансувати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання.

«Робота Контактної групи з оборони України має життєво важливе значення для того, щоб поставити Україну в максимально сильну позицію й чинити тиск на Путіна, щоб допомогти змусити його припинити цю жахливу війну», – прокоментував британський міністр оборони Джон Гілі.

Нідерланди виділяють €150 млн на посилення протиповітряної оборони України, сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО.

виділяють €150 млн на посилення протиповітряної оборони України, сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО. «Ми продовжуємо постачати F-16. Також ми вже оголосили, що витратимо €500 млн на проєкт дронів, який є дуже важливим для України. І сьогодні ми також оголошуємо про виділення ще €150 млн на систему ППО…, що також допоможе Україні захищати своє небо», – сказав він, цитує «Укрінформ».

Німеччина анонсувала нову військову допомогу для України, підтримка включатиме чотири системи IRIS-T із боєприпасами та 100 000 артилерійських снарядів, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише «Інтерфакс-Україна».

Контекст

11 квітня Німеччина та Велика Британія головують на 27-му засіданні Контактної групи з оборони України, в якому візьмуть участь близько 50 країн для надання додаткової військової підтримки Україні. На засіданні буде присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Напередодні Умєров заявив, що основним питанням, яке розглядатимуть на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», буде посилення української протиповітряної оборони, зокрема необхідно постачання систем Patriot в Україну. Він наголосив, що потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння.

Очікується, що міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь у засіданні по відеодзвінку.