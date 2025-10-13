Нова система безпеки Entry-Exit System (EES), яка фіксує відбитки пальців і біометричні фото мандрівників, що в’їжджають або виїжджають із ЄС, вже працює у трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 13 жовтня.

Деталі

Впровадження відбувається поступово. EES вже працює на трьох пунктах пропуску: Шегині, Солотвино та Лужанка.

Збоїв або затримок у роботі системи не зафіксовано.

Система передбачає збір біометричних даних (відбитки пальців, фото особи), паспортну інформацію та історію перетинів кордону. Ці дані зберігаються в єдиній базі, яка охоплює всі країни ЄС і Шенгенської зони.

Прикордонники зможуть обмінюватись інформацією в режимі реального часу. Біометричні дані збираються щоразу при перетині кордону.

У ДПСУ наголошують, що це нововведення не впливає на безвіз для українців. Мета – підвищити безпеку, зменшити кількість випадків з підробленими документами і контролювати порушення строків перебування в ЄС.

Контекст

Нова система безпеки Entry-Exit System (EES) була затверджена ще у 2017-му, але її запуск неодноразово переносили через побоювання щодо збоїв у роботі ІТ-систем і ризику транспортного колапсу. Поступове впровадження системи стартувало 12 жовтня 2025 року

Система діятиме у 29 країнах Шенгенської зони, зокрема у Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні. Перевірки не стосуватимуться власників дозволів на проживання або довгострокових віз.

Впровадження біометричних технологій має посилити контроль над міграційними потоками, підвищити безпеку та замінити ручні процедури на цифрові, що стане черговим кроком до автоматизації управління кордонами в ЄС.