Новим головою «Суспільного» став Микола Чорнотицький

Головою Національної суспільної державної телерадіокомпанії на наступні чотири роки став діючий керівник Микола Чорнотицький. Це випливає з підсумків голосування членів Наглядової ради.

Ключові факти

У другий етап конкурсу на голову «Суспільного» вийшли четверо кандидатів. За Миколу Чорнотицького проголосували 10 членів Наглядової ради «Суспільного», за Олександра Ткаченка – шість, за Володимира Горковенка та Миколу Фаєнгольда – нуль.

Всього було використано 16 бюлетенів, зіпсованих немає, повідомила голова Наглядової Ради «Суспільного» Світлана Остапа.

Контекст

Чинний контракт Чернотицького завершується 14 травня 2025 року.

За результатами першого етапу конкурсу на посаду нового керівника допустили чотирьох кандидатів – Чернотицького, Олександра Ткаченка, Володимира Горковенка та Миколу Фаєнгольда.

Нового голову НСТУ обирають на чотири роки з правом повторного призначення після конкурсу. Місячна зарплата СЕО – 252 101 грн.

На другому етапі кожен кандидат мав 20 хвилин на публічну презентацію, після чого члени ради могли ставити необмежену кількість запитань.

Переможця обирали таємним голосуванням. Для перемоги було потрібно щонайменше дев’ять голосів.

Чернотицький – єдиний серед усіх кандидатів у своїй програмі розвитку спирається на «цінності «Суспільного». В умовах цифрової нерівності та дезінформації доступ до якісних медіапродуктів стає привілеєм, а не правом, зазначає менеджер.

Завдання «Суспільного» – мінімізувати цей розрив, забезпечувати рівний доступ до соціально важливих тем на всіх платформах для всіх авдиторій, пише Чернотицький.

Водночас він акцентує на розвитку «Суспільного» за кордоном. Зокрема, освітні програми для підтримки зв’язку з дітьми, які перебувають за межами країни.

«Суспільне» посилюватиме міжнародну журналістику: окрім брюссельської служби, медіагрупа невдовзі запустить вашингтонську», – зазначає Чернотицький.