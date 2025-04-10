Шоу, новини чи Рaywall? Медіагрупа «Суспільне» із фінансуванням в 1,8 млрд грн обирає нового СЕО. Які ідеї у кандидатів

Наглядова рада «Суспільного» 8 квітня 2025 року оголосила результати першого етапу конкурсу на посаду СЕО. До участі в основному етапі конкурсу допустили чотирьох кандидатів. Серед них – колишній СЕО групи 1+1 media Олександр Ткаченко і екстопменеджер Starlight Media Микола Фаєнгольд. Як вони та ще два претенденти планують змінювати «Суспільне»