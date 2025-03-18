«Після 75 років стабільності – невідомість». Глобальне «Радіо Свобода» з бюджетом $147 млн на межі закриття. Що буде з українською редакцією?

Президент США Дональд Трамп 14 березня 2025 року підписав указ про скорочення функцій та співробітників в Агентстві США з глобальних медіа (USAGM), у підпорядкуванні якого перебувають «Голос Америки» та «Радіо Свобода». «Голос Америки» вже розірвав контракти з українською службою. Чи збережеться «Радіо Свобода» на медіаринку?

«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи у Москві та Мінську святкуватимуть закриття «Радіо Свобода» після 75 років роботи», – заявив у зверненні президент і CEO мережі «Радіо Свобода» Стівен Капус.

15 березня радниця Агентства США з глобальних медіа Карі Лейк надіслала фінансовому директору «Радіо Свобода» Джозефу Латайлю офіційне повідомлення про припинення федерального гранту, пише The Wall Street Journal. Причина – «це фінансування більше не відповідає принципам агентства».