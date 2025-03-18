Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Після 75 років стабільності – невідомість». Глобальне «Радіо Свобода» з бюджетом $147 млн на межі закриття. Що буде з українською редакцією?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Що буде з українською редакцією «Радіо Свобода» після березня 2025 року? /колаж Анастасія Решетнік

Українська редакція «Радіо Свобода» працюватиме до кінця березня 2025 року. Фото колаж Анастасія Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:09 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:09

Президент США Дональд Трамп 14 березня 2025 року підписав указ про скорочення функцій та співробітників в Агентстві США з глобальних медіа (USAGM), у підпорядкуванні якого перебувають «Голос Америки» та «Радіо Свобода». «Голос Америки» вже розірвав контракти з українською службою. Чи збережеться «Радіо Свобода» на медіаринку?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи у Москві та Мінську святкуватимуть закриття «Радіо Свобода» після 75 років роботи», – заявив у зверненні президент і CEO мережі «Радіо Свобода» Стівен Капус.

15 березня радниця Агентства США з глобальних медіа Карі Лейк надіслала фінансовому директору «Радіо Свобода» Джозефу Латайлю офіційне повідомлення про припинення федерального гранту, пише The Wall Street Journal. Причина – «це фінансування більше не відповідає принципам агентства». 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні