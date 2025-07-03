Новий випуск журналу Forbes Ukraine: про тих, хто ризикує, зростає та примножує

Новий журнал Forbes Ukraine вже в продажу. Це третій номер 2025 року – і він особливий. Обкладинку номера створив український художник Waone (Володимир Манжос). Його мурали прикрашають Київ, виставки – Нью-Йорк і Токіо, а тепер і Forbes.

Працювати з таким авторитетним виданням, як Forbes, – для мене не лише честь, а й велика відповідальність. Дякую за можливість показати нову грань власної творчості, залишаючись вірним своєму стилю. Waone (Володимир Манжос) український художник

«Цього разу я створив насичену деталями композицію, в якій поєднав знайомі образи й візуальні елементи – ті самі, що ви бачите в моєму живописі. Символічне строкате полотно, як і український бізнес-ландшафт сьогодні, – саме йому присвячено цей номер», – каже художник.

Це вже друга арт-обкладинка в історії NEXT 250. І ще один привід вважати цей журнал колекційним примірником. У центрі уваги два головні фокуси: малий і середній бізнес, який претендує на «вищу лігу», та інвестиційні стратегії, що допомагають зростати навіть у складні часи.

Малий і середній бізнес із великим потенціалом.

Цей випуск відкриває новий список Forbes – NEXT 250, у якому зібрано найперспективніші компанії малого та середнього бізнесу. Це вже третя ітерація NEXT 250, тож команда Forbes має міцну експертизу: ми проаналізували понад 800 претендентів, спостерігали за динамікою розвитку ринку й відстежували прориви та падіння.

Деякі герої минулих рейтингів – уже на мільярдних обертах. Наприклад, Bob Snail чи мережа «Книгарня Є». У новому списку – підприємці, які демонструють зростання, амбіції та нестандартний підхід. Хто потрапив до списку 2025 року та хто стане наступною історією успіху українського бізнесу, читайте на сторінках нового журналу Forbes Ukraine.

Гроші працюють, навіть у кризу.

Другий тематичний блок – інвестиції у час змін. Редакція зібрала добірку ідей для зростання капіталу, які працюють у 2025-му: від класичних активів до нетривіальних альтернатив. Ринок адаптується до нової економіки, і в цьому номері – поради для тих, хто хоче не лише зберегти, а й примножити. Історії інвесторів, які змінили кар’єру, – колишніх топменеджерів, що тепер керують своїм портфелем. Вони діляться досвідом, стратегіями та помилками.

Освіта – нова сила українського бізнесу.

Ще одна гучна історія номера – Київська школа економіки (KSE). Це найбагатший приватний ВНЗ країни, який трансформується, розвиває партнерства, запускає нові програми. Редакція зазирнула за лаштунки закладу, де сьогодні готують нове покоління економістів та лідерів. А також, як завжди, у номері – фірмові тексти Forbes: глибокі бізнес-історії, точна аналітика, актуальні дослідження та проблемні теми, які розкривають суть економічних і соціальних процесів. Ми говоримо не лише про факти, а й про тренди, людей і рішення, що формують майбутнє.

Навіщо читати цей випуск?

Щоб дізнатись, хто увійшов до топ-250 малого та середнього бізнесу України. Щоб отримати практичні інвест-ідеї для 2025 року Щоб побачити, як освіта, культура й економіка переплітаються в одному номері.

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Forbes №3/2025 – для тих, хто не боїться мислити масштабно.

Для тих, хто ризикує, зростає та примножує.