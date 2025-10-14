Мережа супермаркетів Novus завершила підготовку до осінньо-зимового сезону, щоб забезпечити безперебійну роботу магазинів навіть під час тривалих відключень електроенергії. Загальні інвестиції в енергонезалежність склали 385 млн грн, повідомила пресслужба компанії.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Робота супермаркетів забезпечує доступ українців до продуктів у кризові періоди. Тому енергонезалежність стала одним з ключових напрямів інвестицій», – зазначив заступник генерального директора з управління активами Novus Дайнюс Туменас.
- Усі магазини оснащені генераторами потужністю 33,72 МВт. З початку повномасштабної війни на енергоефективність та енергонезалежність витрачено 385 млн грн, з них 272 млн грн – на генератори.
- Novus встановив газові генератори, які екологічніші за дизельні та виробляють електроенергію, тепло й холод. Чотири установки потужністю 3 МВт розміщено на двох об’єктах.
- «Газові генератори підтримують роботу в кризових умовах і сприяють екологічності та енергоефективності», – зазначив Туменас.
- Компанія запасла 168 тонн дизельного пального на шість діб роботи мережі та налагодила поставки палива.
- Novus розвиває відновлювальну енергетику. Сонячні панелі в пілотних проектах у Нових Петрівцях та на логістичному центрі влітку покривають до 65% потреб. До кінця 2025 року 15 об’єктів отримають сонячні станції потужністю 3,34 МВт за 78,6 млн грн. «Відновлювані джерела енергії економічно вигідні та сприяють сталому бізнесу», – зазначив Туменас.
- У магазинах впроваджується система BMS для керування освітленням, вентиляцією та іншими процесами. У 2025 році придбано перші корпоративні електромобілі.
- Під час відключень магазини працюють для покупок і як пункти підтримки з зарядкою гаджетів та свіжими продуктами.
Контекст
Мережу Novus розвиває литовська компанія BT Invest, заснована у 2008 році Раймондасом Туменасом та Ігорем Беззубом. На жовтень 2025 року мережа налічує 141 об’єкт: 88 супермаркетів Novus, 51 магазин «Мі Маркет» та два дискаунтери «Хапайка», що працюють у столичному регіоні, Тернополі та Рівному.
100% статутного капіталу «Новус Україна» належить ЗАТ «Консул Трейд Гаус» (Вільнюс, Литва), такі дані наводить YouControl. Кінцеві бенефіціари – Марина Познякова, Агне Рузгіене та Раймондас Туменас.
За перше півріччя 2025 року виручка компанії зросла на 21,5% – до 16,294 млрд грн, однак чистий прибуток склав 87,477 млн грн порівняно з 409,041 млн грн за аналогічний період 2024 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.