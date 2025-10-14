Мережа супермаркетів Novus завершила підготовку до осінньо-зимового сезону, щоб забезпечити безперебійну роботу магазинів навіть під час тривалих відключень електроенергії. Загальні інвестиції в енергонезалежність склали 385 млн грн, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

«Робота супермаркетів забезпечує доступ українців до продуктів у кризові періоди. Тому енергонезалежність стала одним з ключових напрямів інвестицій», – зазначив заступник генерального директора з управління активами Novus Дайнюс Туменас.

Усі магазини оснащені генераторами потужністю 33,72 МВт. З початку повномасштабної війни на енергоефективність та енергонезалежність витрачено 385 млн грн, з них 272 млн грн – на генератори.

Novus встановив газові генератори, які екологічніші за дизельні та виробляють електроенергію, тепло й холод. Чотири установки потужністю 3 МВт розміщено на двох об’єктах.

«Газові генератори підтримують роботу в кризових умовах і сприяють екологічності та енергоефективності», – зазначив Туменас.

Компанія запасла 168 тонн дизельного пального на шість діб роботи мережі та налагодила поставки палива.

Novus розвиває відновлювальну енергетику. Сонячні панелі в пілотних проектах у Нових Петрівцях та на логістичному центрі влітку покривають до 65% потреб. До кінця 2025 року 15 об’єктів отримають сонячні станції потужністю 3,34 МВт за 78,6 млн грн. «Відновлювані джерела енергії економічно вигідні та сприяють сталому бізнесу», – зазначив Туменас.

У магазинах впроваджується система BMS для керування освітленням, вентиляцією та іншими процесами. У 2025 році придбано перші корпоративні електромобілі.

Під час відключень магазини працюють для покупок і як пункти підтримки з зарядкою гаджетів та свіжими продуктами.

Контекст

Мережу Novus розвиває литовська компанія BT Invest, заснована у 2008 році Раймондасом Туменасом та Ігорем Беззубом. На жовтень 2025 року мережа налічує 141 об’єкт: 88 супермаркетів Novus, 51 магазин «Мі Маркет» та два дискаунтери «Хапайка», що працюють у столичному регіоні, Тернополі та Рівному.

100% статутного капіталу «Новус Україна» належить ЗАТ «Консул Трейд Гаус» (Вільнюс, Литва), такі дані наводить YouControl. Кінцеві бенефіціари – Марина Познякова, Агне Рузгіене та Раймондас Туменас.

За перше півріччя 2025 року виручка компанії зросла на 21,5% – до 16,294 млрд грн, однак чистий прибуток склав 87,477 млн грн порівняно з 409,041 млн грн за аналогічний період 2024 року.