Nvidia та Google інвестують в ШІ-проєкт, створений співзасновником OpenAI – Reuters

Alphabet і Nvidia приєдналися до венчурних інвесторів, підтримавши стартап Safe Superintelligence (SSI), співзасновником якого є Ілля Суцкевер, колишній головний науковий співробітник OpenAI. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

SSI, оцінена в $32 млрд, відома завдяки досвіду Суцкевера в прогнозуванні розвитку ШІ. Точні умови інвестицій від Alphabet і Nvidia не розкриваються, а компанії від коментарів відмовилися.

На відміну від більшості розробників ШІ, які використовують графічні процесори Nvidia (лідери ринку з часткою 80%), SSI застосовує TPU від Google для своїх досліджень. Ці чипи, доступні через хмарний сервіс Google, ефективніші для специфічних завдань ШІ і використовувалися для створення масштабних моделей.

Контекст

У 2024 році Ілля Суцкевер, співзасновник і екс-головний науковий співробітник OpenAI, разом із Деніелом Гроссом, колишнім керівником AI-напрямку Apple, та Деніелом Леві, дослідником OpenAI, заснували стартап Safe Superintelligence Inc. (SSI). Місія компанії – створення безпечного суперінтелекту, що робить її першою у світі лабораторією, повністю присвяченою цій меті. SSI прагне уникати комерційного тиску, ставлячи безпеку та надійність ШІ вище прибутковості.

У вересні 2024 року стартап із лише 10 співробітниками залучив $1 млрд від провідних венчурних фондів, таких як Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global, SV Angel і NFD, отримавши оцінку в $5 млрд. Кошти спрямовуються на розширення команди та посилення обчислювальних потужностей. SSI базується в Пало-Альто (Каліфорнія) та Тель-Авіві (Ізраїль), активно залучаючи дослідників та інженерів із винятковими здібностями й високими моральними якостями, незалежно від їхньої формальної освіти.

Компанія під керівництвом Суцкевера наголошує, що безпечний ШІ потребує глибоких досліджень і гнучкості в адаптації до нових викликів. SSI розглядає можливість часткового відкриття своїх напрацювань у сфері безпеки, визнаючи важливість співпраці з іншими гравцями галузі.