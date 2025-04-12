CEO Shopify Тобі Лютке оприлюднив внутрішні ШІ-правила компанії. Чому це не просто заохочення, а новий тип управлінського мандату? Розбір Влада Рашкована

CEO Shopify Тобі Лютке озвучив нові внутрішні правила щодо використання штучного інтелекту в компанії. ШІ має стати невідʼємною частиною робочого процесу на всіх етапах — від розробки продуктів до оцінки ефективності працівників. Це створює новий стандарт для корпоративного середовища, вимагаючи не лише вміння користуватися ШІ, а й інтеграції його в процеси мислення та дій. Чи виправданий такий ризик? Заступника виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован розібрав ШІ-правила Тобі для корпорацій-лідерів

Кілька днів тому CEO конструктора сайтів Shopify Тобі Лютке зробив публічним внутрішнє мемо для персоналу щодо очікувань з використання штучного інтелекту (ШІ) в компанії. Ці правила не лише задають нову планку для великого гравця в секторі е-комерс, вони стали своєрідним віральним маніфестом, який зараз обговорює не тільки ШІ-ком’юніті, але й багато керівників в корпоративному світі. Чому?

Розберемо, як ці правила сформульовані.

ШІ-очікування Лютке

Використання ШІ — тепер базове очікування від кожного працівника Shopify. Якщо ти не користуєшся ШІ, ти відстаєш. ШІ це вже не опція, він повинен стати частиною стандартного робочого інструментарію кожного співробітника.

ШІ має стати частиною дизайну продуктів на етапі GSD (Getting Stuff Done). Будь-який етап створення прототипу продукту має передусім включати дослідження можливостей ШІ. ШІ при цьому повинен стати не просто допоміжним інструментом, а бути основою для початкового дизайну всіх рішень.

В оцінку роботи персоналу буде включено блок про використання ШІ. Вміння ефективно працювати з ШІ — новий тип soft skills, який ще вчора не був потрібний. Але Лютке в Shopify вважає його критично важливим вже сьогодні, не завтра.

Працівники матимуть доступ до максимальної кількості передових ШІ-інструментів. Shopify обіцяє зробити усе, щоб у її співробітників були будь-які найсучасніші ресурси для дослідження і впровадження ШІ у свою роботу.

Перш ніж просити про додаткові ресурси, збільшення команди та найм нового персоналу, потрібно довести, чому цю роботу неможливо реалізувати за допомогою ШІ. Тобто порушує питання: як би виглядав цей напрям роботи та її результат, якби у вашій команді вже була впроваджена армія автономних ШІ-агентів, про які зараз всі мріють.

Коли CEO відомої компанії каже: «спочатку спробуй вирішити завдання за допомогою ШІ й лише потім проси найняти в команду нових людей», це точно змінює парадигму прийняття рішень і відображає потенційний ширший зсув в управлінській культурі.

Але інші думки можна сформулювати наступним чином.

CEO Shopify Тобі Лютке

ШІ-правила для корпорацій-лідерів

Виглядає так, що ШІ перестає бути інноваціями для «просунутих», а стає інструментом щоденної буденної ефективності. Ми звикли асоціювати інновації з айтівцями, стартапами, або на крайній випадок з окремими ІТ-департаментами.

Але Лютке говорить про щось інше: ШІ — обов’язкова компетенція кожного. Фактично, використання ШІ — не порада, а новий тип управлінського мандату або імперативу. Мова вже не про «вміння користуватись», а про інтеграцію ШІ у процес мислення та дій.

Це нова грамотність, без якої важко буде залишатись релевантним у професійному середовищі. Незалежно від твоєї ролі в компанії: від маркетингу до фінансів, твої робочі інструменти змінюються вже зараз.

Багато компаній досі «заохочують» використовувати ШІ, але Лютке робить це обов’язковим для його персоналу. А як ви ставитесь до ШІ в вашій компанії вже сьогодні?

ШІ стає новим інструментом «lean thinking» та масштабування можливостей. Коли Лютке вимагає від команд доводити, чому їм потрібні люди, а не ШІ-агенти, це не про скорочення людей, а про дисципліну мислення: спершу — ШІ-інструменти, потім — ресурси.

Даючи доступ до найсучасніших ресурсів для дослідження і впровадження ШІ, Лютке також дозволяє працівникам самостійно експериментувати, що важливо в середовищі, де часто переважає надмірний контроль за ІТ-інструментами.

В епоху обмежених бюджетів і швидких рішень гнучкість дає перевагу. А в ваших компаніях ШІ вже став фактором конкурентної боротьби?

Але ще важливіше усвідомити: інтерес до впровадження автономних ШІ-агентів, здатних виконувати широкий спектр бізнес-функцій, як у бек-офісі, так і в роботі з клієнтами, це вже не про завтра. Такі агенти вже тестуються в багатьох компаніях як засіб заміни або доповнення персоналу.

У відповідь зростає попит на нову компетенцію — навички «оркестрації»: вміння делегувати, налаштовувати та контролювати одночасну роботу команд спеціалізованих ШІ-агентів. І це лише підкреслює управлінську інтуїцію Лютке: справа не тільки у використанні ШІ, а в зміні самої логіки організації праці, де «вихід на людину» — наступний крок лише після того, як вичерпані всі автоматизовані можливості.

А в вашій компанії чи вже працюють ШІ-агенти поруч із персоналом?

Включення питань ШІ в оцінку ефективності — це сигнал, що вміння працювати з ШІ — новий стандарт, формалізація нових навичок як критеріїв успішності.

Лютке підіймає планку для внутрішніх команд, які хочуть бути релевантними та хочуть зростати. Вміння використовувати ШІ тепер напряму впливає на кар’єрне зростання.

Але він також йде далі й фактично підіймає питання, яке зараз на слуху у багатьох дослідників ШІ: як адаптувати HR, навчання і менторство людей, якщо частину функцій в компаніях переймають ШІ-агенти?

Або як розвиватися в компанії та показувати результати, якими ти будеш пишатися, якщо ШІ агенти можуть виконувати схожі функції значно скоріше, ефективніше, дешевше.

Це не теорія, це вже реальність в деяких компаніях.

Лютке також чітко розуміє, що працівники копіюють поведінку керівництва. Якщо С-level не працює з ШІ, решта теж не буде. Він також вимагає і від себе навчання ШІ (значно за межами вміння написання промптів). А в ваших компаніях керівництво вже опанувало ШІ й управляє ШІ-агентами?

Gemini - мовна ШІ-модель компанії Google, що належить Alphabet Inc. Фото Getty Images

Змінюйся або помри?

Мемо Лютке обговорювалось у провідних ЗМІ світу. Більшість експертів погоджувались з CEO Shopify. Але були й такі, які його критикували та називали надто радикальним, передусім через ризик порушення балансу між технологією та людським розвитком.

Якщо кожна команда мусить доводити, що ШІ не може виконати завдання, перш ніж отримати підкріплення, це може призвести до системного недофінансування людського потенціалу. Особливо в частині молодих фахівців, які ще не мають доступу до прийняття рішень, але потребують можливостей для навчання, зростання і включення у командні процеси.

У довгостроковій перспективі це створює ризик для втрати кадрів та інтелектуального капіталу, який не встигає адаптуватися до нових вимог. Напевно, Лютке просто пожав плечима, коли почитав такі коментарі.

Інші коментатори критикували Лютке, кажучи, що повна інтеграція ШІ як обов’язкового інструменту без винятків може ігнорувати реальні обмеження у цифровій грамотності, емоційному інтелекті або міжособистісній роботі, які досі є критичними у багатьох сферах. Не всі завдання піддаються автоматизації, і не всі працівники однаково швидко адаптуються до нових технологій.

Без належної підтримки, навчання та гнучкого підходу такий мандат ризикує породити культуру страху й надмірної автоматизації, де результат вимірюється лише ефективністю, а не якістю взаємодії чи стійкістю командної динаміки. Знову ж таки, Лютке буде не першим, хто каже: «змінюйся або помри».

Окрема хвиля критики стосувалася ризику створення «елітного класу ШІ-користувачів» у компанії. Деякі коментатори зазначали, що в умовах, коли від усіх очікується швидка інтеграція ШІ у робочі процеси, працівники з уже наявними технічними навичками отримають перевагу, тоді як інші можуть відставати не через брак мотивації, а через відсутність «стартового капіталу» – технічного бекграунду, менторства або часу на експериментування.

Це може поглибити нерівність усередині команд, сформувати нову внутрішню ієрархію, де «сильні в ШІ» диктуватимуть умови. У відповідь на це висловлювались пропозиції впроваджувати систему «парної роботи» для обміну навичками — або внутрішніх гільдій ШІ, які б підтримували менш досвідчених.

Без таких кроків є ризик, що корпоративна культура перетвориться на змагання технічної переваги, замість сприяння колективному зростанню.

Феномен BYOAI

Впровадження ШІ як базового очікування має ще один прихований ризик. Це феномен BYOAI (bring your own AI), коли працівники починають самостійно використовувати сторонні інструменти ШІ без погодження з ІТ або безпекою компанії.

ChatGPT, Gemini чи Claude, хоч і підвищують продуктивність, але можуть становити загрозу для компанії: від випадкового витоку конфіденційних даних до юридичних проблем через порушення авторських прав чи залучення неперевірених моделей з упередженим або невірогідним контентом.

Якщо Лютке закликає до максимального використання ШІ, але компанія водночас не створює безпечного середовища для цього, вона ризикує потрапити в пастку «тіньової автоматизації» — коли ШІ використовується неефективно, неконтрольовано і з ризиками для бізнесу.

Зауваження професора Молліка

Окремий пласт дискусії породили питання, які поставив на своїй сторінці в LinkedIn професор Уортонської школи бізнесу та ентузіаст ШІ Ітан Моллік. На його думку, ключовим є не сам факт впровадження ШІ, а те, як саме компанія підтримуватиме цю трансформацію.

Моллік звертає увагу на кілька питань: яке довгострокове бачення Shopify щодо ролі ШІ в організації? Як самоосвіта співробітників у ШІ має трансформуватися в колективну інновацію? Які стимули будуть створені для обміну знаннями про ШІ між колегами, і як саме буде оцінюватись ефективність ШІ-інтеграції під час атестацій? Нарешті, чи передбачає компанія підтримку для тих, хто не має технічного бекграунду, але прагне опанувати нові інструменти?

Без відповідей на ці питання, попереджає Моллік, будь-яка трансформація ризикує залишитись декларативною. Це дуже релевантні питання для будь-якої компанії, яка планує цифрову трансформацію.

Іконки ШІ-чатів Google Gemini, DeepSeek, ChatGPT, Claude, Copilot, Perplexity Фото Getty Images

Уникнути ризиків

З чим я погоджуюся, так це з ризиком надмірної директивності у впровадженні ШІ в Shopify. Іноді такий підхід згори є контрпродуктивним. Керівництво має заохочувати використання ШІ там, де це підвищує продуктивність, а не навʼязувати його повсюдно.

Тиск застосовувати ШІ без належного розуміння його цінності може призвести до формального виконання вимог без реального прогресу. Впровадження інновацій повинно бути усвідомленим, а не просто результатом дотримання вказівок.

Щоб уникнути всіх цих ризиків, компаніям важливо не просто вимагати використання ШІ, а створити прозорий і опорний контекст для його застосування. Це означає, з одного боку, надання доступу до санкціонованих інструментів ШІ, а з іншого — розбудувати внутрішню культуру підтримки розвитку навичкам використання ШІ.

Такий підхід не лише знизить ризики BYOAI, але й стимулюватиме довіру, креативність і реальне, а не формальне впровадження ШІ в бізнес-процеси. Бо якщо ШІ стає новою мовою ефективності, потрібно ще й забезпечити правильну «граматику» її використання.

Попри всі контраргументи, мені близькі ШІ-правила Лютке, бо в епоху домінування ШІ конкуренція — це вже не змагання бюджетів, а питання швидкості адаптації, неортодоксального мислення і вміння експериментувати.

Компанії, які хочуть залишатись лідерами, повинні будувати свої стратегії з урахуванням AI-first логіки. Іншого вибору зараз вже немає.

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