ОАЕ інвестують $1,4 трлн в економіку США протягом наступного десятиліття – Reuters

Деталі

Нові домовленості охоплюватимуть галузі штучного інтелекту, напівпровідників, енергетики та американського виробництва. За словами джерела, ці інвестиції «суттєво посилять уже наявні вкладення ОАЕ в економіку США».

Урядовець повідомив, що інвестиційний фонд ОАЕ ADQ разом із американською компанією Energy Capital Partners запускають проєкт на $25 млрд. Ця ініціатива спрямована на розвиток енергетичної інфраструктури та центрів обробки даних у США.

Крім того, XRG – міжнародний інвестиційний підрозділ державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC – планує підтримати видобуток і експорт природного газу в США. Зокрема, вони інвестуватимуть у завод із виробництва зрідженого природного газу NextDecade, розташований у Техасі, додав чиновник.

За його словами, компанії мають намір вкласти значні кошти в американські активи, пов’язані з газовою та хімічною промисловістю, енергетичною інфраструктурою, а також у рішення з низьким рівнем викидів вуглецю.

Представник американської адміністрації зазначив, що таке рішення стало результатом переговорів між владою ОАЕ та президентом США Дональдом Трампом, які відбулися цього тижня.

Контекст

На початку березня президент США Дональд Трамп оголосив, що відвідає Саудівську Аравію після того, як вона погодилася інвестувати $1 трлн у американську військову техніку та товари протягом наступних чотирьох років. Він нагадав, що під час його попередньої поїздки до цієї країни було укладено угоду на $450 млрд. «Тоді вони вклали $450 млрд, а тепер розбагатіли ще більше. Я сказав: «Заплатіть трильйон – і я прилечу». Вони дали згоду», – заявив він.

Трамп наголосив, що заради цієї фінансової пропозиції він відійде від традиції першого візиту до Великої Британії, віддавши перевагу Саудівській Аравії.