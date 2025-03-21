ОАЭ инвестируют $1,4 трлн в экономику США в течение следующего десятилетия – Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обязались инвестировать $1,4 трлн в экономику Соединенных Штатов в течение ближайших десяти лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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Новые договоренности будут охватывать отрасли искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства. По словам источника, эти инвестиции «существенно усилят уже имеющиеся вложения ОАЭ в экономику США».

Чиновник сообщил, что инвестиционный фонд ОАЭ ADQ вместе с американской компанией Energy Capital Partners запускают проект на $25 млрд. Эта инициатива направлена ​​на развитие энергетической инфраструктуры и центров обработки данных в США.

Кроме того, XRG – международное инвестиционное подразделение государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC – планирует поддержать добычу и экспорт природного газа в США. В частности, они будут инвестировать в завод по производству сжиженного природного газа NextDecade, расположенный в Техасе, добавил чиновник.

По его словам, компании намерены вложить значительные средства в американские активы, связанные с газовой и химической промышленностью, энергетической инфраструктурой, а также решение с низким уровнем выбросов углерода.

Представитель американской администрации отметил, что такое решение стало результатом состоявшихся на этой неделе переговоров между властями ОАЭ и президентом США Дональдом Трампом.

Контекст

В начале марта президент США Дональд Трамп объявил, что посетит Саудовскую Аравию после того, как она согласилась инвестировать $1 трлн в американскую военную технику и товары в течение следующих четырех лет. Он напомнил, что во время его предварительной поездки в эту страну было заключено соглашение на $450 млрд. «Тогда они вложили $450 млрд, а теперь разбогатели еще больше. Я сказал: «Заплатите триллион – и я прилечу». Они дали согласие», – заявил он.

Трамп подчеркнул, что ради этого финансового предложения он отойдет от традиции первого визита в Великобританию, отдав предпочтение Саудовской Аравии.