Трамп заявив, що поїде до Саудівської Аравії в обмін на $1 трлн інвестицій

Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію після того, як вона погодилася витратити $1 трлн на американську військову техніку та товари протягом чотирьох років. Про це він заявив журналістам в Овальному кабінеті, повідомив репортер The New York Times Ісмаель Наар 7 березня.

Деталі

Трамп уникнув відповіді про можливу зустріч із Володимиром Путіним у Саудівській Аравії найближчим часом, але запевнив, що поїде туди, після виконання його умов.

Він нагадав, що його попередній візит до Саудівської Аравії приніс угоду на $450 млрд. «Тоді вони вклали $450 млрд, а тепер стали багатшими. Я сказав: «Платіть трильйон – і я приїду. Вони погодилися», – зазначив він.

Він наголосив, що порушить традицію першого візиту до Великої Британії, обравши Саудівську Аравію через її фінансову пропозицію.

Контекст

Трамп раніше заявив, що його перша міжнародна поїздка після повернення на пост президента може бути до Саудівської Аравії або Великої Британії, наголошуючи на важливості відносин із цими державами.

У січні 2025 року після його повернення в Білий дім, відбулися телефонні переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Під час розмови принц оголосив про плани королівства інвестувати $600 млрд протягом наступних чотирьох років, що свідчить про збереження стратегічного партнерства між країнами.