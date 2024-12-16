ОАЕ підписали 15-річний контракт на постачання скрапленого природного газу з німецькою EnBW

Компанія Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) уклала 15-річну угоду на постачання 0,6 мільйона тонн скрапленого природного газу (LNG) на рік з німецькою компанією EnBW Energie Baden-Württemberg AG, починаючи з 2028 року. Про це пише Bloomberg 16 грудня. Таким чином країна намагається зменшити залежність від російського газу.

Деталі

Постачання здійснюватимуться з терміналу в Руваїс. Це вже друга угода Adnoc з німецьким споживачем, компанія також має попередні домовленості з європейськими та японськими покупцями на постачання LNG і планує перетворити їх на остаточні угоди.

Цей контракт з EnBW є свідченням продовження залежності Європи від викопних видів палива, пише видання. У листопаді Adnoc підписала перший контракт на постачання 1 млн тонн LNG на рік з німецькою SEFE. Після того, як Росія скоротила постачання газу через трубопроводи через вторгнення в Україну, Німеччина прискорила імпорт LNG і почала купувати морські вантажі.

Контекст

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі. Коли Путін припинив постачання газу трубопроводами до Німеччини та інших європейських країн, уряд канцлера Олафа Шольца негайно почав шукати альтернативи і побудував кілька терміналів СПГ для прийому газу морем.

Незважаючи на те, що США та Велика Британія заборонили імпорт російського СПГ, Європейський Союз продовжує його закупівлю. За даними компанії Kpler, близько 20% цього палива надходить саме з Росії.

Основним напрямком постачань російського СПГ стали Франція, Іспанія та Бельгія, куди він постачається за довгостроковими контрактами, з яких, згідно з заявами учасників угод, вони не можуть вийти без введення загальної заборони.

Німецька державна енергетична компанія Sefe уклала довгостроковий контракт на поставку СПГ з російського експортного терміналу на Ямалі, і, за даними Kpler, майже всі ці постачання вона перенаправила на імпортний термінал у Франції. Там СПГ регазифікується і надходить до європейської газової мережі. З жовтня 2022 року Німеччина почала отримувати трубопровідний газ через Францію.