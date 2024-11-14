Німеччина наказала своїм портам не приймати російський СПГ. Країна не імпортує його від початку вторгнення

Німеччина попередила свої державні термінали з імпорту газу не приймати будь-які російські вантажі скрапленого природного газу, йдеться у листі від 6 листопада, з яким ознайомилося видання Financial Times .

Ключові факти

У листі міністерство економіки Німеччини дає вказівку Deutsche Energy Terminal «не приймати жодних поставок російського СПГ» після того, як компанія повідомила Берліну, що її імпортний термінал у Брунсбюттелі має отримати російський вантаж у неділю.

Міністерство заявило, що наказ було видано з метою захисту «головних громадських інтересів» країни, закликавши оператора «відмовитися від постачання СПГ із Росії до подальшого повідомлення».

У своєму листі міністерство Німеччини заявило: якщо воно дозволить здійснити це постачання, то термінал СПГ суперечитиме тій самій причині, заради якої його й було створено – зробити Німеччину та ЄС загалом «незалежними від російського газу».

Німеччина не імпортувала російський СПГ безпосередньо з моменту вторгнення РФ, і інструкція міністерства «гарантує, що так буде й надалі», йдеться у листі.

Міністерство економіки Німеччини відмовилося прямо коментувати листа, додавши, що «в принципі правильно, що Німеччина не імпортує російський газ, і також зрозуміло, що це не повинно відбуватися через німецькі термінали СПГ».

Дані відстеження суден поки що не виявили жодного судна, що подало сигнал на імпортний термінал у Брунсбюттелі, хоча три судна, що залишили російський півострів Ямал в останні дні, вказали, що прямують до Європи.

Контекст

Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року. Коли Путін припинив постачання газу трубопроводами до Німеччини та інших європейських країн, уряд канцлера Олафа Шольца поспішив знайти альтернативи і побудував низку терміналів СПГ для прийому постачань газу морем.

Хоча США та Велика Британія заборонили російський СПГ, ЄС продовжує імпортувати його, причому, за даними компанії Kpler, 20% палива закуповується в Росії.

Більшість російського СПГ пішла до Франції, Іспанії та Бельгії за довгостроковими контрактами, з яких, за словами компаній-учасниць, вони не можуть вийти, якщо не буде введено повномасштабну заборону.

Німецька державна енергетична група Sefe має довгостроковий контракт на поставку СПГ з російського експортного обʼєкту Ямал, і, за даними Kpler, вона спрямувала майже всі свої поставки на імпортний об'єкт у Франції. Там СПГ регазифікується та подається до об'єднаної європейської газопровідної системи. Німеччина почала отримувати трубопровідний газ із Франції у жовтні 2022 року.