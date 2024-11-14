Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Німеччина наказала своїм портам не приймати російський СПГ. Країна не імпортує його від початку вторгнення

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Німеччина попередила свої державні термінали з імпорту газу не приймати будь-які російські вантажі скрапленого природного газу, йдеться у листі від 6 листопада, з яким ознайомилося видання Financial Times.

Скраплений газ для Росії є важливим джерелом фінансування війни в Україні.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключові факти

  • У листі міністерство економіки Німеччини дає вказівку Deutsche Energy Terminal «не приймати жодних поставок російського СПГ» після того, як компанія повідомила Берліну, що її імпортний термінал у Брунсбюттелі має отримати російський вантаж у неділю.
  • Міністерство заявило, що наказ було видано з метою захисту «головних громадських інтересів» країни, закликавши оператора «відмовитися від постачання СПГ із Росії до подальшого повідомлення».
  • У своєму листі міністерство Німеччини заявило: якщо воно дозволить здійснити це постачання, то термінал СПГ суперечитиме тій самій причині, заради якої його й було створено – зробити Німеччину та ЄС загалом «незалежними від російського газу».
  • Німеччина не імпортувала російський СПГ безпосередньо з моменту вторгнення РФ, і інструкція міністерства «гарантує, що так буде й надалі», йдеться у листі.
  • Міністерство економіки Німеччини відмовилося прямо коментувати листа, додавши, що «в принципі правильно, що Німеччина не імпортує російський газ, і також зрозуміло, що це не повинно відбуватися через німецькі термінали СПГ».
  • Дані відстеження суден поки що не виявили жодного судна, що подало сигнал на імпортний термінал у Брунсбюттелі, хоча три судна, що залишили російський півострів Ямал в останні дні, вказали, що прямують до Європи.

Контекст

Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року. Коли Путін припинив постачання газу трубопроводами до Німеччини та інших європейських країн, уряд канцлера Олафа Шольца поспішив знайти альтернативи і побудував низку терміналів СПГ для прийому постачань газу морем.

Хоча США та Велика Британія заборонили російський СПГ, ЄС продовжує імпортувати його, причому, за даними компанії Kpler, 20% палива закуповується в Росії.

Більшість російського СПГ пішла до Франції, Іспанії та Бельгії за довгостроковими контрактами, з яких, за словами компаній-учасниць, вони не можуть вийти, якщо не буде введено повномасштабну заборону. 

Німецька державна енергетична група Sefe має довгостроковий контракт на поставку СПГ з російського експортного обʼєкту Ямал, і, за даними Kpler, вона спрямувала майже всі свої поставки на імпортний об'єкт у Франції. Там СПГ регазифікується та подається до об'єднаної європейської газопровідної системи. Німеччина почала отримувати трубопровідний газ із Франції у жовтні 2022 року.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні