Російський завод «Арктик СПГ-2» майже зупинився на тлі санкцій – Bloomberg

Російський проект «Арктик СПГ-2» у листопаді скоротив видобуток на своїх газових родовищах практично до нуля через західні санкції, пише Bloomberg. З 1 по 10 листопада підприємство «Новатек» видобуло 0,4 млн. куб. м газу на добу. Обсяг виробництва впав до найнижчого рівня за останній рік.

СПГ набув великої ваги для російської економіки, забезпечуючи дохід після втрати трубопровідного експорту до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.