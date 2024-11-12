Російський завод «Арктик СПГ-2» майже зупинився на тлі санкцій – Bloomberg

Російський проект «Арктик СПГ-2» у листопаді скоротив видобуток на своїх газових родовищах практично до нуля через західні санкції, пише Bloomberg. З 1 по 10 листопада підприємство «Новатек» видобуло 0,4 млн. куб. м газу на добу. Обсяг виробництва впав до найнижчого рівня за останній рік.
СПГ набув великої ваги для російської економіки, забезпечуючи дохід після втрати трубопровідного експорту до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.
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Ключові факти
- За даними джерела, родовища, що живлять підприємство ПАТ «Новатек», перекачували в середньому 0,4 млн. кубометрів газу на день у перші десять днів листопада.
- Це падіння більш ніж на 90%, порівняно із середнім обсягом видобутку за більшу частину жовтня, показують розрахунки Bloomberg. Це також найнижчий середній рівень видобутку для проекту принаймні з вересня 2023-го.
- Навіть під час пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію першої лінії «Арктик СПГ-2» у четвертому кварталі минулого року її родовища виробляли від 2 до майже 14 млн кубометрів на день, сказало джерело.
Контекст
«Арктик СПГ-2» є ключовим для амбіцій Росії щодо збільшення експорту СПГ та розвитку свого Північного морського шляху, тому він став обʼєктом кількох хвиль західних санкцій минулого року через війну РФ проти України.
Санкції, запроваджені США та їх союзниками, практично витіснили інших інвесторів, обмежили доступ заводу до танкерів льодового класу, необхідних для навігації в арктичних водах, та змусили іноземних покупців неохоче купувати вантажі.
Проектна потужність обʼєкта становить 19,8 млн т СПГ на рік, але поки що працює тільки одна лінія, здатна виробляти 6,6 млн т на рік.
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