США продовжать «закручувати гайки» проти експорту СПГ з Росії – Bloomberg

США продовжать «закручувати гайки» щодо експорту російського скрапленого природного газу, щоб позбавити Москву доходів від енергоресурсів. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву чиновника Держдепартаменту з енергетики.

Деталі

США запровадили санкції проти «Арктик СПГ 2» у 2023 році, а з серпня цього року почали запроваджувати обмеження проти суден, які почали забирати СПГ із заводу.

Однак Вашингтон не запроваджував санкції проти інших російських заводів СПГ, включно з «Ямалом» і «Портовою», які й надалі постачають скраплений газ у Європу та Азію.

Санкції проти цих підприємств, найімовірніше, призведуть до скорочення глобальних поставок СПГ і зростання цін, зазначило агентство.

Мета США у відносинах із РФ – скоротити доходи, які вона отримує від своїх нафтогазових ресурсів, заявив Джеффрі Пайєтт, помічник міністра з енергетичних ресурсів, в інтервʼю Bloomberg TV.

За його словами, така «політика працює» і США уважно стежать, куди прямують підсанкційні російські вантажі. «Ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена й надалі закручуватиме гайки проти російського експорту СПГ», – наголосив Пайєтт.

Контекст

СПГ набув великої ваги для російської економіки, забезпечуючи дохід після втрати трубопровідного експорту до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Арктик СПГ 2» був ключовим елементом планів Москви потроїти виробництво СПГ до кінця десятиліття.

США вперше запровадили санкції проти заводу в листопаді минулого року. З того часу вони ввели обмеження на інші проєкти СПГ «Новатека», а також деякі танкери, призначені для експорту вантажів з проєкту «Арктик СПГ 2».

Санкції ЄС, які мають набути чинності наступного року, спрямовані на обмеження доступу до портів та можливостей перевалки російських вантажів СПГ.

Наприкінці вересня індійський міністр з питань нафти Панкадж Джайн заявив, що Індія не купуватиме СПГ, вироблений підсанкційним «Арктик СПГ 2».