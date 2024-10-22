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США продовжать «закручувати гайки» проти експорту СПГ з Росії – Bloomberg

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

США продовжать «закручувати гайки» щодо експорту російського скрапленого природного газу, щоб позбавити Москву доходів від енергоресурсів. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву чиновника Держдепартаменту з енергетики.

Деталі

  • США запровадили санкції проти «Арктик СПГ 2» у 2023 році, а з серпня цього року почали запроваджувати обмеження проти суден, які почали забирати СПГ із заводу.
  • Однак Вашингтон не запроваджував санкції проти інших російських заводів СПГ, включно з «Ямалом» і «Портовою», які й надалі постачають скраплений газ у Європу та Азію. 
  • Санкції проти цих підприємств, найімовірніше, призведуть до скорочення глобальних поставок СПГ і зростання цін, зазначило агентство.
  • Мета США у відносинах із РФ – скоротити доходи, які вона отримує від своїх нафтогазових ресурсів, заявив Джеффрі Пайєтт, помічник міністра з енергетичних ресурсів, в інтервʼю Bloomberg TV.
  • За його словами, така «політика працює» і США уважно стежать, куди прямують підсанкційні російські вантажі. «Ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена й надалі закручуватиме гайки проти російського експорту СПГ», – наголосив Пайєтт.

Контекст

СПГ набув великої ваги для російської економіки, забезпечуючи дохід після втрати трубопровідного експорту до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Арктик СПГ 2» був ключовим елементом планів Москви потроїти виробництво СПГ до кінця десятиліття.

США вперше запровадили санкції проти заводу в листопаді минулого року. З того часу вони ввели обмеження на інші проєкти СПГ «Новатека», а також деякі танкери, призначені для експорту вантажів з проєкту «Арктик СПГ 2». 

Санкції ЄС, які мають набути чинності наступного року, спрямовані на обмеження доступу до портів та можливостей перевалки російських вантажів СПГ. 

Наприкінці вересня індійський міністр з питань нафти Панкадж Джайн заявив, що Індія не купуватиме СПГ, вироблений підсанкційним «Арктик СПГ 2».

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