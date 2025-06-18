Amazon, Google, Microsoft і Meta підтримують кампанію за 10-річну заборону регулювати моделі штучного інтелекту у США. Ця ініціатива, включена до бюджетного законопроєкту Дональда Трампа, викликала розкол в індустрії ШІ та серед республіканців, пише Financial Times .

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Лобісти, які представляють техногігантів закликають Сенат США ухвалити мораторій на законодавчі ініціативи штатів щодо ШІ, повідомили джерела видання. Цю норму включили до версії бюджетного законопроєкту Палати представників, запропонованого Трампом.

Сенат планує представити свою версію цього тижня, щоб ухвалити закон до 4 липня. Ініціативу просуває Чіп Пікерінг, ексконгресмен і голова INCOMPAS , торговельної асоціації, до якої входять Microsoft, Amazon, Meta, Google та інші компанії. «Це правильна політика для лідерства США та конкуренції з Китаєм», – заявив Пікерінг у коментарі FT.

, торговельної асоціації, до якої входять Microsoft, Amazon, Meta, Google та інші компанії. «Це правильна політика для лідерства США та конкуренції з Китаєм», – заявив Пікерінг у коментарі FT. Критики, зокрема Асад Рамзаналі з Університету Вандербільта, вважають, що техгіганти прагнуть домінувати в розробці загального ШІ, який перевершує людські здібності. «Це спроба сконцентрувати владу та багатство», – зазначив Макс Тегмарк, президент Future of Life Institute.

Мораторій розділив індустрію та республіканців. Прихильники, серед яких сенатор Том Тілліс, стверджують, що без нього США ризикують відстати від Китаю через неузгоджені регіональні правила.

Сем Альтман, гендиректор OpenAI, назвав вимоги до прозорості та безпеки перед запуском ШІ «катастрофічними» на слуханнях у Сенаті. Водночас Даріо Амодеї з Anthropic попереджає про суспільні ризики саморегуляції.

Противники мораторію, зокрема сенатори Джош Гоулі та Марша Блекберн, наголошують на небезпеках надання ШІ повної свободи. Блекберн підтримує закон Теннессі, який захищає музичну індустрію штату від несанкціонованого використання ШІ. «Ми не знаємо, на що ШІ буде здатний через 10 років, і обмеження штатів може бути небезпечним», – написала конгресвумен Марджорі Тейлор Грін на X.

Контекст

У світі немає єдиного підходу до регулювання ШІ. ЄС запровадив AI Act, який встановлює вимоги до безпеки та прозорості, тоді як США досі не мають федеральних законів, що регулюють ШІ. Це призводить до ризику «клаптикового» регулювання, коли окремі регіони чи штати створюють власні правила, ускладнюючи діяльність компаній.

Один із пропонованих методів контролю за ШІ – це ліцензування, коли державний орган видає тій чи іншій компанії дозвіл на розробку технології. Microsoft і OpenAI є прихильниками саме цього підходу. На їхню думку, якщо ШІ займатиметься невелика кількість компаній, то регулятори зможуть збудувати ближчі звʼязки із розробниками і краще оцінюватимуть ризики.

Критики домінування Кремнієвої долини вважають такий підхід ще одним способом, у який техногіганти позбавляються конкурентів. Марк Сурман, виконавчий директор Mozilla Foundation та прихильник відкритого коду ШІ, сказав, що найбільші технокомпанії просто хочуть захопити молоду ШІ-індустрію, залишивши інших ні з чим.