Засновник SoftBank Масайосі Сон планує створити в Аризоні індустріальний парк вартістю $1 трлн у співпраці з тайванським виробником чипів TSMC. Проєкт Crystal Land має повернути високотехнологічне виробництво в США, але його успіх залежатиме від підтримки адміністрації Дональда Трампа та інтересу техгігантів, пише Bloomberg .

Деталі

Crystal Land має зосередитися на ШІ-роботах. Сон хоче відтворити аналог китайського промислового суперкластера в Шеньчжені, повідомили виданню джерела.

SoftBank веде переговори з TSMC щодо участі в проєкті. Тайванський виробник чипів уже інвестує $165 млрд у США і запустив масове виробництво на першому заводі в Аризоні.

Переговори також велися із Samsung Electronics, а Сон особисто просуває ідею серед інших техногігантів.

SoftBank звертався до федеральної та місцевої влади США, зокрема до міністра торгівлі Говарда Лутніка, щодо податкових пільг для компаній, які інвестуватимуть в індустріальний парк. До проєкту можуть приєднатися стартапи з портфеля SoftBank Vision Fund, зокрема, Agile Robots SE, що спеціалізуються на робототехніці та автоматизації.

На цій новині акції SoftBank зросли на 2,7% у п’ятницю, TSMC – на 1,9%.

Контекст

Інвестиції залежатимуть від мінливої політики адміністрації Трампа і матимуть дуже довге плече. Сон одночасно збирається вкласти $30 млрд в OpenAI, купити Ampere Computing за $6,5 млрд та бере участь у ШІ-проєкті Stargate вартістю $500 млрд.

У Softbank менше $30 млрд готівки і близько $173 млрд в активах. Причому значна частина останніх припадає на частку в розробнику чипів Arm Holdings.