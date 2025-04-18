Домінування США під загрозою. Техіндустрія побоюється наслідків торгової війни Трампа для сфери ШІ

Глобальний митний режим президента США Дональда Трампа ставить під загрозу його амбіції щодо заохочення внутрішнього виробництва чипів, одночасно перешкоджаючи цілям США з домінування у гонці штучного інтелекту, пише Financial Times 18 квітня. Мита та загроза нових обмежень на чипи та обчислювальну інфраструктуру можуть завадити американським амбіціям очолити гонку ШІ.

Ключові факти

«Економічна невизначеність, викликана тарифами Трампа, може стати найбільшою перешкодою на шляху до переваги Америки у сфері штучного інтелекту», – вважає Сраван Кундойяла з консалтингової компанії SemiAnalysis.

Представники галузі, включаючи керівників технологічних компаній, експертів з ланцюжка постачання та аналітиків, заявили, що ескалація торгової війни президента США, ймовірно, завадить розширенню обчислювальної потужності країни. Технологічний сектор стурбований тим, що спроби навʼязати велику локалізацію виробництва мікросхем та електроніки ненавмисно стримають такі компанії, як OpenAI, Google та Microsoft, які прагнуть перевершити своїх колег у Китаї у створенні передових систем штучного інтелекту.

Напівпровідники та відповідне обладнання для виробництва мікросхем, матеріали та компоненти були звільнені від нині призупинених «взаємних» мит президента США, оголошених проти десятків торгових партнерів США.

Проте аналітики стверджують, що митний режим, що зберігається, включаючи 145-відсоткові мита на товари з Китаю, як і раніше, призведе до зростання вартості будівництва та фінансування заводів з виробництва обладнання та центрів обробки даних ШІ в США.

Дослідницька група Altana, яка становить карту глобальних ланцюжків поставок, заявила, що тільки через китайські мита американські розробники центрів обробки даних зіштовхнуться зі збільшенням щорічних витрат більш ніж на $11 млрд.

Навіть з урахуванням 32-відсоткового мита, запропонованого адміністрацією Трампа на імпорт з Тайваню, лідера з виробництва мікросхем, виробництво напівпровідників у США все одно буде дорожчим, оскільки мита піднімуть ціни на ключові інструменти та матеріали.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джеффрі Герц заявив, що адміністрація Трампа все ще має можливість усунути ризики для своєї галузі ШІ за допомогою «набагато ширшого потенційного інструментарію, що використовує політику державних закупівель, зміни в податковому і законодавстві та інші торгові і неторгові заходи».

Контекст

Великі технологічні групи, включаючи Microsoft, Google, Amazon та Meta, пообіцяли витратити $300 млрд на обчислювальну інфраструктуру, що лежить в основі ШІ, у 2025 році.

Інші проекти, такі як виділення компанією Taiwan Semiconductor Manufacturing Company $100 млрд на розширення потужностей з виробництва мікросхем у США, допоможуть підтримати такі амбіції.

Втмі представники галузі попереджають, що ці зусилля стикаються з невизначеністю та збоями, оскільки мита Трампа вдаряють по складним глобальним ланцюжкам поставок, які обслуговують великі проекти з обчислень на основі ШІ.

Цього тижня США оголосили, що розслідують наслідки імпорту напівпровідників та низки супутнього обладнання, матеріалів та компонентів для виробництва мікросхем для національної безпеки, оскільки намагаються змусити компанії перенести виробництво передового обладнання, повʼязаного з ШІ, до США.

Розслідування, відоме як розслідування за розділом 232, яке може зайняти до 270 днів, може призвести до ще більш обтяжливих вимог до галузі. Трамп уже застосував повноваження за цим розділом, щоб запровадити 25-відсоткові мита на сталеливарний, алюмінієвий та автомобільний сектори.