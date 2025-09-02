Один із найбільших у світі виробників продуктів харчування Kraft Heinz оголосив про поділ на дві окремі публічні компанії. Назви нових компаній поки не розголошуються. Про це пише CNN 2 вересня.

Деталі

Відомо, що одна з компаній зосередиться на швидкозростаючих сегментах, таких як соуси, спреди та продукти тривалого зберігання, включаючи бренди Heinz, Philadelphia та Kraft Mac & Cheese. Друга компанія займатиметься бакалійними товарами та продуктами для сегменту «їжа поза домом», до яких належать бренди Oscar Mayer, Kraft Singles і Lunchables.

«Поділ на дві компанії дозволить нам розподіляти увагу та ресурси так, щоб максимально розкрити потенціал кожного бренду, покращити ефективність і створити довгострокову цінність для акціонерів», – заявив виконавчий голова Kraft Heinz Мігель Патрісіо.

Очікується, що нові компанії розпочнуть самостійну роботу в другій половині 2026 року.

Контекст

Kraft Heinz – п’ята за величиною компанія у світі з виробництва харчових продуктів і напоїв. Основний ринок – Північна Америка, але продукція представлена майже всюди. Після вторгнення РФ в Україну у 2022 році Kraft Heinz продала свій російський бізнес дитячого харчування, але продовжила випуск соусів, майонезів і консервів.

У другому кварталі 2025 року компанія зазнала збитку $7,82 млрд через списання активів на $9,3 млрд. Скоригований EPS ($0,69) перевищив прогнози ($0,64), виторг – $6,35 млрд, вище очікувань. Berkshire Hathaway списала $3,76 млрд на свою частку, що знизило її операційний прибуток на 4% і чистий дохід на 59%.

Злиття Kraft і Heinz у 2015 році, організоване Berkshire Hathaway Воррена Баффета та 3G Capital, створило третю за величиною продовольчу компанію в Північній Америці. Проте акції (KHC) впали на 68%, а продажі знижувалися сім кварталів поспіль, у другому кварталі 2025 року – на 1,9%. У 2019 році Баффет визнав, що «переплатив» за Kraft, списавши $15 млрд вартості брендів. 3G Capital продала свою частку до кінця 2023 року.

Kraft Heinz страждає від інфляції, переходу споживачів до дешевших брендів і зниження попиту на снеки через препарати GLP-1. Компанія відмовилася від штучних барвників у 2025 році після тиску з боку міністра охорони здоров’я США. Гендиректор Карлос Абрамс-Рівера зазначив покращення в Північній Америці завдяки маркетингу й інвестиціям. Поділ компанії може повторити успіх Kellogg, придбаної Ferrero Group і Mars за $3,1 млрд і $30 млрд.