Mars готується залучити $1 млрд через розміщення облігацій – Bloomberg

Американський кондитерський гігант Mars Inc. планує залучити не менше $1 млрд через продаж боргових зобовʼязань перед придбанням виробника продуктів харчування Kellanova. Про це 10 грудня пише Bloomberg посилаючись на джерела, ознайомлені з ситуацією.

Деталі

Компанія веде переговори з інституційними інвесторами, які можуть бути зацікавлені у такій угоді.

Очікується, що облігації будуть випущені з термінами погашення на пʼять, девʼять і чотирнадцять років. Пʼятирічні облігації будуть оцінюватися з різницею близько 90-95 базисних пунктів від облігацій уряду США, а девʼятирічний борг – 115-120 базисних пунктів над цим показником. Ціна чотирнадцятирічних облігацій наразі не визначена.

Цей продаж є частиною більшого фінансування для Mars, відомого такими брендами, як Skittles і M&Ms, в рамках придбання компанії Kellanova за $36 млрд.

Залучені кошти допоможуть рефінансувати частину кредиту на суму $29 млрд, наданого Citigroup Inc. і JPMorgan Chase & Co. для фінансування угоди, яка має бути завершена в першій половині 2025 року.

Контекст

У серпні 2024 року компанія Mars Inc. уклала угоду про придбання виробника снеків Kellanova за майже $36 млрд.

Ця угода є однією з найбільших угод року в харчовій промисловості і передбачає обʼєднання двох великих компаній.

Акціонери Kellanova отримають $83,50 за акцію готівкою, що на 33% більше за ціну закриття акцій компанії 2 серпня, напередодні оголошення про угоду.

Придбання Kellanova дозволить Mars розширити свій асортимент у нові популярні категорії снеків, додавши два нові бренди – Pringles і Cheez-It. Це також збагатить портфель Mars Health & Wellness Snacking новими продуктами, такими як RXBAR і NutriGrain. Угода охоплює всі активи і бренди Kellanova, зокрема снекові продукти, пластівці, локшину та заморожені сніданки.

Угода потребує затвердження акціонерів Kellanova та регуляторних органів і повинна бути завершена до середини 2025 року.