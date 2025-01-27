Один із олійних заводів Kernel зупинив роботу через нестачу сировини

Один із заводів найбільшого українського виробника соняшникової олії Kernel припинив свою діяльність у січні 2025 року через нестачу сировини на ринку. Про це йдеться у звіті компанії за другий квартал фінансового року.

Деталі

За цей період Kernel переробив 973 000 тонн олійних культур, що на 20% більше порівняно з минулим роком, завдяки запуску нового заводу з переробки олійних культур у Західній Україні, що почав працювати в лютому 2024-го.

Обсяги переробки в жовтні-грудні зросли на 42%, із 50 000 тонн, перероблених у рамках толінгових угод з давальницької сировини.

Через обмежений доступ до соняшнику, три заводи переключилися на переробку сої (93 000 тонн) та ріпаку (14 000 тонн), а вже в січні один з них призупинив свою роботу. Квартальні продажі олії досягли 408 000 тонн (+52% порівняно з попереднім кварталом, +11% порівняно з попереднім роком), з яких 26 000 тонн склала бутильована олія.

За результатами півріччя, обсяги продажів олії скоротились на 4%, до 677 000 т. За цей період холдинг експортував 2,85 млн т зерна, що на 45% більше показника минулого сезону завдяки стабільній роботі морських портів.

Обсяги перевалки зерна на експортних терміналах холдингу збільшились у 2,4 раза, до 4,8 млн т. Елеватори Kernel прийняли 2,6 млн т зернових та олійних, що на 5% більше обсягів першого півріччя минулого фінансового року.

Контекст

До війни компанія «Кернел» займала лідируючі позиції у світі з виробництва соняшникової олії, контролюючи близько 7% світового виробництва та 12% її експорту. Вона також була найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні, а також займалась вирощуванням та реалізацією іншої агропродукції.

Чистий прибуток групи за перший квартал 2025 року фінансового року (липень-вересень) склав $121 млн. Для порівняння, минулого року компанія зазнала збитків у розмірі $31 млн за аналогічний період. У звітному періоді виторг групи збільшився на 46%, досягнувши $798 млн, а EBITDA зросла у 9 разів, до $169 млн.

Виторг від переробки олійних культур зменшився на 2% і становив $373 млн, тоді як виторг торговельного сегменту зріс на 48% і склав $455 млн. Виторг від аграрного сегменту збільшився вп’ятеро, досягнувши $107 млн. Компанія переробила 684 000 тонн насіння, що на 12% більше порівняно з минулим роком, встановивши рекорд за перший квартал фінансового року. Проте через ремонт виробничих потужностей влітку обсяги переробки зменшились на 28%, що призвело до зниження продажів харчової олії на 31% до 269 000 тонн за звітний період.