Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Kernel наростив квартальний прибуток до $121 млн, проти збитку у $31 млн рік тому

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Чистий прибуток агропромислової групи Kernel Веревського сягнув $121 млн за перший квартал (липень-вересень) 2025 фінансового року, йдеться у фінансовому звіті. Минулого року група закінчила перший квартал зі збитком у $31 млн. 

Ключові факти: 

  • За звітний період Kernel збільшив виторг на 46% – до $798 млн, EBITDA зросла у 9 разів – до $169 млн. 
  • Виторг від переробки олійних скоротився на 2% і склав $373 млн, виторг торгівельного сегменту зріс на 48% і склав $455 млн, виторг сегменту сільського господарства збільшився вп’ятеро, до $107 млн.
  • Глибоководні порти України були доступні для стабільних експортних операцій, що дозволило Kernel експортувати 1,5 млн т зерна, що в 7 разів перевищує аналогічний показник минулого року.
  • Група перевалила 2,2 млн т сільськогосподарських товарів (зернові, рослинні олії та шроти) у липні-вересні 2024 року, що на 3% менше порівняно з попереднім кварталом, але в 14 разів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
  • Компанія переробила 684 000 т насіння, що на 12% більше, ніж у минулому році, досягнувши рекордного рівня за перший квартал фінансового року. Проте через ремонт виробничих потужностей влітку квартальні обсяги переробки скоротились на 28%, через що продажі харчової олії за звітний період зменшились на 31% до 269 000 т. 

Контекст:

До повномасштабного вторгнення частка Kernel у світовому виробництві соняшникової олії складала 7%, її експорту – 12% Компанія також була найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Чистий прибуток Kernel у 2023 фінансовому році сягнув $299 млн проти збитку в $41 млн в 2022-му. Нещодавно група виграла перший суд проти міноритаріїв, що намагаються зупинити делістинг, заявку на який Kernel подала у травні. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні