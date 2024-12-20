Kernel наростив квартальний прибуток до $121 млн, проти збитку у $31 млн рік тому

Чистий прибуток агропромислової групи Kernel Веревського сягнув $121 млн за перший квартал (липень-вересень) 2025 фінансового року, йдеться у фінансовому звіті. Минулого року група закінчила перший квартал зі збитком у $31 млн.

Ключові факти:

За звітний період Kernel збільшив виторг на 46% – до $798 млн, EBITDA зросла у 9 разів – до $169 млн.

Виторг від переробки олійних скоротився на 2% і склав $373 млн, виторг торгівельного сегменту зріс на 48% і склав $455 млн, виторг сегменту сільського господарства збільшився вп’ятеро, до $107 млн.

Глибоководні порти України були доступні для стабільних експортних операцій, що дозволило Kernel експортувати 1,5 млн т зерна, що в 7 разів перевищує аналогічний показник минулого року.

Група перевалила 2,2 млн т сільськогосподарських товарів (зернові, рослинні олії та шроти) у липні-вересні 2024 року, що на 3% менше порівняно з попереднім кварталом, але в 14 разів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія переробила 684 000 т насіння, що на 12% більше, ніж у минулому році, досягнувши рекордного рівня за перший квартал фінансового року . Проте через ремонт виробничих потужностей влітку квартальні обсяги переробки скоротились на 28%, через що продажі харчової олії за звітний період зменшились на 31% до 269 000 т.

Контекст:

До повномасштабного вторгнення частка Kernel у світовому виробництві соняшникової олії складала 7%, її експорту – 12% Компанія також була найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Чистий прибуток Kernel у 2023 фінансовому році сягнув $299 млн проти збитку в $41 млн в 2022-му. Нещодавно група виграла перший суд проти міноритаріїв, що намагаються зупинити делістинг, заявку на який Kernel подала у травні.