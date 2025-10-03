Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Олексій Зозуля залишив посаду гендиректора «Фокстроту»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Олексій Зозуля /пресслужба «Фокстроту»

Олексій Зозуля Фото пресслужба «Фокстроту»

Генеральний директор мережі магазинів «Фокстрот» Олексій Зозуля залишив посаду після шести років роботи. Про своє рішення він оголосив у Facebook 3 жовтня.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • «Це були яскраві шість років, сповнені подій: COVID із кардинальною зміною бізнес-моделі, початок війни, втрата головного складу в Гостомелі вартістю 0,6 млрд, відновлення, рекордні фінансові результати. Я завершую цей етап своєї кар’єри, передаючи компанію власникам у надійні руки», – зазначив Зозуля.

Контекст 

Мережа «Фокстрот» залишається провідним омніканальним ритейлером в Україні за кількістю магазинів та обсягом продажів електроніки й побутової техніки. Станом на серпень 2025 року компанія представлена в 68 містах, має 125 магазинів, сайт Foxtrot.ua та мобільний додаток.

За даними YouControl, у 2024 році виторг ТОВ «ФТД-Ритейл» (Київ), що розвиває мережу, зріс на 17,6%, до 14,883 млрд грн порівняно з 2023-м. Чистий прибуток – 6,721 млн грн (проти 314,436 млн грн у 2023-му).

Засновники «Фокстроту» – українські бізнесмени Геннадій Виходцев і Валерій Маковецький.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні