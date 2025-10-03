Генеральний директор мережі магазинів «Фокстрот» Олексій Зозуля залишив посаду після шести років роботи. Про своє рішення він оголосив у Facebook 3 жовтня.

Деталі

«Це були яскраві шість років, сповнені подій: COVID із кардинальною зміною бізнес-моделі, початок війни, втрата головного складу в Гостомелі вартістю 0,6 млрд, відновлення, рекордні фінансові результати. Я завершую цей етап своєї кар’єри, передаючи компанію власникам у надійні руки», – зазначив Зозуля.

Контекст

Мережа «Фокстрот» залишається провідним омніканальним ритейлером в Україні за кількістю магазинів та обсягом продажів електроніки й побутової техніки. Станом на серпень 2025 року компанія представлена в 68 містах, має 125 магазинів, сайт Foxtrot.ua та мобільний додаток.

За даними YouControl, у 2024 році виторг ТОВ «ФТД-Ритейл» (Київ), що розвиває мережу, зріс на 17,6%, до 14,883 млрд грн порівняно з 2023-м. Чистий прибуток – 6,721 млн грн (проти 314,436 млн грн у 2023-му).

Засновники «Фокстроту» – українські бізнесмени Геннадій Виходцев і Валерій Маковецький.