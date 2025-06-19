Співвласники мережі магазинів «Фокстрот» Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев інвестують мільйони доларів у сонячні електростанції та установки зберігання енергії. Коли вони планують окупити вкладення?

До кінця 2025 року група компаній «Фокстрот» Валерія Маковецького і Геннадія Виходцева планує наростити власні потужності генерації електроенергії на 50% – до 120 МВт, каже Вадим Данилків, який відповідає за енергетичний бізнес «Фокстрота».

З 2019-го група володіє трьома сонячними електростанціями у Чернівецькій і Миколаївській області потужністю 80 МВт. У 2024-му вони згенерували 526 млн грн доходу, що на 15% більше, ніж торік. Прибуток станцій подвоївся до 321 млн грн.