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Більше сонця. Власники «Фокстрота» інвестують понад $15 млн у СЕС і energy storage. Яка їхня стратегія?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Фокстрот розвиває СЕС і УЗЕ, планує розвивати ВЕС /Зображення згенеровано ШІ ChatGPT в співавторстві з Анастасією Савеленко

Група компаній «Фокстрот» виробляє електроенергію з 2019 року. Фото Зображення згенеровано ШІ ChatGPT в співавторстві з Анастасією Савеленко

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Співвласники мережі магазинів «Фокстрот» Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев інвестують мільйони доларів у сонячні електростанції та установки зберігання енергії. Коли вони планують окупити вкладення?

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До кінця 2025 року група компаній «Фокстрот» Валерія Маковецького і Геннадія Виходцева планує наростити власні потужності генерації електроенергії на 50% – до 120 МВт, каже Вадим Данилків, який відповідає за енергетичний бізнес «Фокстрота».

З 2019-го група володіє трьома сонячними електростанціями у Чернівецькій і Миколаївській області потужністю 80 МВт. У 2024-му вони згенерували 526 млн грн доходу, що на 15% більше, ніж торік. Прибуток станцій подвоївся до 321 млн грн.

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