Генеральный директор сети магазинов «Фокстрот» Алексей Зозуля покинул пост после шести лет работы. О своем решении он объявил в Facebook 3 октября.

Подробности

«Это были яркие шесть лет, наполненные событиями: COVID с кардинальным изменением бизнес-модели, начало войны, потеря главного склада в Гостомеле стоимостью 0,6 млрд, восстановление, рекордные финансовые результаты. Я завершаю этот этап своей карьеры, передавая компанию владельцам в надежные руки», – отметил Зозуля.

Контекст

Сеть «Фокстрот» остается ведущим омниканальным ритейлером в Украине по количеству магазинов и объему продаж электроники и бытовой техники. По состоянию на август 2025 года компания представлена ​​в 68 городах, имеет 125 магазинов, сайт Foxtrot.ua и мобильное приложение.

По данным YouControl, в 2024 году выручка ООО «ФТД-Ритейл» (Киев), развивающего сеть, выросла на 17,6%, до 14,883 млрд грн по сравнению с 2023-м. Чистая прибыль – 6,721 млн грн (против 314,436 млн грн в 2023-м).

Основатели «Фокстрота» – украинские бизнесмены Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.