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Верховна Рада припинила повноваження позафракційного народного депутата Олеся
Довгого. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Напередодні Довгий заявив, що йде з політики.
Деталі
За постанову проголосували 244 народних депутатів на пленарному засіданні 19 червня.
Наразі Верховна Рада налічує 398 народних депутатів – історичний мінімум.
Контекст
18 червня Олесь Довгий написав на своїй сторінці у Facebook, що більше не бачить можливості «бути продуктивним у парламенті». Він заявив, що йде з політики і не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади. «Планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти», – написав Довгий.
Політична карʼєра Довгого почалася після місцевих виборів 2006 року, коли він пройшов до Київської міської ради від Блоку Леоніда Черновецького. Тоді ж він був обраний заступником голови – секретарем Київради. 2008 року на дострокових виборах до столичної ради знову став депутатом та переобраний заступником голови – секретарем Київради на другий термін. 2011 року склав повноваження секретаря Київради.
У жовтні 2014 року обрався народним депутатом на позачергових парламентських виборах по виборчому округу № 102 (Кіровоградська область). У 2019 році він вдруге пройшов до Верховної Ради від того ж округу.
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