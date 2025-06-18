Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства. Про це 18 червня повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. За рішення проголосували 243 парламентарі.

Деталі

Законопроєкт спрямований на законодавче врегулювання множинного громадянства в Україні. Громадяни України зможуть офіційно мати громадянство іншої держави, не втрачаючи українського, за умови, що ця держава входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів. Документ не визначає, як часто Кабмін може змінювати перелік країн.

Множинне громадянство з державою-агресором заборонено. Наявність російського паспорта є підставою для втрати українського громадянства, крім випадків примусового отримання чи автоматичної видачі.

До закону додається стаття 5-1 «Визнання випадків множинного громадянства (підданства)», яка регулює визнання наявності у громадянина України громадянства іншої держави в передбачених випадках:

Дитина при народженні отримує громадянство України та іншої держави;

Дитина, яка є громадянином України, набуває громадянства іноземних усиновлювачів;

Громадянин України автоматично отримує інше громадянство через шлюб із іноземцем;

Повнолітній громадянин України автоматично набуває громадянство іншої держави відповідно до її законодавства, але не має документа, що підтверджує це громадянство;

Іноземці з країн, включених до переліку для спрощеного набуття громадянства, отримують громадянство України;

Громадянин України набуває громадянство держав, чиї громадяни мають право на спрощене отримання громадянства України.

Для іноземців передбачено такі зміни:

особи українського походження зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою;

запроваджується новий порядок набуття громадянства для осіб без українських коренів;

іноземці матимуть право ставати громадянами України без відмови від іншого громадянства, за винятком громадянства країни-агресора;

спрощується процедура отримання громадянства для іноземців, які служать у Збройних Силах України;

громадянство України надаватиметься особам, які зазнають політичних переслідувань у своїх країнах.

Для всіх категорій діятиме правило: особа, яка має інше громадянство, але є громадянином України, на території України визнається виключно громадянином України.

Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспити з Конституції України, історії України та української мови. При цьому множинне громадянство не дозволятиметься державним службовцям і суддям.

Контекст

7 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо множинного громадянства. У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроєкту є оновлення правового регулювання питань громадянства України з урахуванням потреб національної безпеки та інтересів держави. Документ спрямований на збереження єдності української спільноти та зменшення негативних наслідків демографічної кризи, спричиненої збройною агресією РФ.

Профільний комітет двічі розглядав остаточну версію документа: спочатку 21 травня її рекомендували до ухвалення, але згодом надійшли додаткові пропозиції від керівництва фракції «Слуга народу» та Міністерства національної єдності, що призвело до повторного редагування законопроєкту 9 червня.